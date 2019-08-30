Dünya BMden İdlib açıklaması Eylül sonunda kurulabilir
AVRUPA

BM'den İdlib açıklaması: Eylül sonunda kurulabilir

BM'den İdlib açıklaması: Eylül sonunda kurulabilir

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasında sona yaklaşıldığını ve komitenin eylül sonlarına doğru kurulabileceğini açıkladı. Anayasa komitesinin oluşturulma kararı 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı.

Haber Merkezi AA
İdlib.
İdlib.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de anayasa komitesinin eylül ayının sonlarına doğru kurulabileceğini söyledi.

  • Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin oluşturulmasında ve komitede yer alacak isimler konusundaki müzakerelerde sona yaklaşıldığını belirten Pedersen, BM'nin 24 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi anayasa komitesinin oluşturulmasına yönelik anlaşmayı açıklayabileceğini ifade etti.

Anayasa komitesinin oluşturulması kararı 30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı.

Kongrede, ülkenin yeni anayasasını yazacak komitenin 150 kişiden oluşması, 50'şer kişinin rejim ve muhaliflerce belirlenmesi, son 50 kişilik listenin ise Suriyeli sivil toplum temsilcilerinden seçilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak son liste, Beşşar Esed rejiminin engeline takılmıştı.

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