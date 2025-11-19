Yeni Şafak
BM'den İsrail'e Golan tepkisi: 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göster

21:2319/11/2025, Çarşamba
AA
BM, Netanyahu'nun Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgeye ziyaretinin endişe verici olduğunu belirterek, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırdı.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Birleşmiş Milletler
#Suriye
#Binyamin Netanyahu
#Golan Tepeleri
