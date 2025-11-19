BM'den İsrail'e Golan tepkisi: 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göster

BM, Netanyahu'nun Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgeye ziyaretinin endişe verici olduğunu belirterek, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırdı.
Ayrıntılar Geliyor...
#Birleşmiş Milletler
#Suriye
#Binyamin Netanyahu
#Golan Tepeleri