BMGK ABD'nin çağrısı üzerine İran için acil toplandı

İran’da işsizlik, enflasyon ve yolsuzluk gerekçesiyle başlayan ve hükümet karşıtı protestolarda dönüşen protestolarda yaklaşık 29 kişi hayatını kaybetti.
Protestoların ilk gününden beri ABD Başkanı Donald Trump, olayları protestoculara destek verdiğini açıklayarak İran yönetimini tahrik ediyor. ABD'nin yanı sıra protestolara İsrail'de destek veriyor.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" belirterek, gösterilere destek verdiklerini belirterek BM Güvenlik Konseyine (BMGK)'ya acil toplanma çağrısı yapmıştı.
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