BM’nin ateşkes kararından sonra binlerce füze

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de acil ateşkes çağrısına, "Bağlayıcı değil" diyen ABD yönetimi, soykırımı maddi manevi desteğini sürdürüyor. Amerikan Washington Post’un (WP) haberine göre ABD yönetimi, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkıyatına onay verdi. Söz konusu silah onaylarının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkati çekti. Seçim arefesindeki ABD’de halkın hassas olduğu Gazze konusunda, tansiyonu düşürmek ve oy kaybetmemek adına göstermelik insani kararlar alan Biden yönetiminin, diğer yandan İsrail’i gizliden gizliye silahlandırmaya devam etmesi ise büyük tepki topladı.

KONGRE’YE BİLDİRMEDİ

WP gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkıyatını onayladığını belirtti. Haberde, Biden yönetiminin söz konusu sevkıyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

F-35’LER VE BOMBALAR

Buna göre, ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi. 2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadı. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi.

SİVİL KAYBINDA BÜYÜK ROL OYNADI

900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kilogramlık MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor. Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor.

ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYIYOR

WP'ye konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz, (İsrail'e silah yardımını) Koşula bağlamak gibi bir politikamız yok." yorumunu yaptı. Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı memoranduma göre aralarında İsrail'in de olduğu ABD'den silah alan ülkelerin "uluslararası hukuka uygun hareket ettiğine" ilişkin güvence vermesi talep edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da videoları kamuoyuna düşen savaş hukuku ihlali iddialarına rağmen, İsrail'in "uluslararası hukuka uygun şekilde savaş yürüttüğü" açıklamasını yapmıştı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

ABD siyasetinde birçok isim de, yönetimin Kongre'ye bildirimde bulunmadan İsrail'e silah göndermesini eleştirdi. ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders da tepki gösterenler arasındaydı. "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez" değerlendirmesinde bulunan Sanders, suç ortaklığına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Senatör Sanders, bu durumun çok "tiksindirici" olduğunu belirterek, "İsrail'e daha fazla bomba yok." ifadesini kullandı.

BMGK KARARINA "BAĞLAYICI DEĞİL" DEMİŞTİ

ABD'de Biden yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) defalarca kez reddettiği "Gazze'de acil ateşkes" kararına, 6 ay sonra “çekimser” oyu vermiş ve karar kabul edilmişti. . Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, BMGK'nın kararının "bağlayıcı olmadığını" savunmuş ve İsrail’e tam destek verdiklerini beyan etmişti. "Halen İsrail'in arkasındayız” diyen Kirby, “An itibarıyla Hamas'a karşı kendilerini koruyabilmeleri için gerekli araç ve askeri imkanları sağlamaya devam ediyoruz” sözleri ile, İsrail’e yeni silahların yollanmasına ilişkin sinyal vermişti.

Gazze'ye giden savaş gemisine protesto

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı protesto düzenledi. İsrail'e silah göndermeye son verin ve "Acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'ye doğru yola çıkan bir ABD savaş gemisini ve Biden yönetiminin İsrail'e desteğini protesto etti.







