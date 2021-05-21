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BM’ye çağrı: Filistin’i koruma mekanizması kurmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü belirterek “Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM’ye çağrı: Filistin’i koruma mekanizması kurmalıyız
Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini gösteren haritayı göstererek “İsrail oldu bitti yaratmaya çalışıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da burada yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu’nın konuşmasının satır başları şöyle: “Temel insan hak ve adaletin karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmaktır. Mevcut durum Filistinlilerin ibadet özgürlüğünün engellenmesi ve zorla evlerinden tahliye edilmesinden kaynaklanmıştır.”

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TAMAMEN SAVAŞ SUÇU

  • “Yardım kuruluşlarının bile olduğu binalar bombalanmıştır. Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de yaşananların tek sorumlusu İsrail’dir. İsrail’in son Gazze’ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık alan hapishanesine döndürdü. ”

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“Şu anda yapılması gereken sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerekmektedir. BMGK sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür. Uluslararası barışın korunmasında konsey bir kez daha eylemsiz kalmıştır.”

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İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye saldırılarına karşı kalıcı bir çözüm arayışında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'e 'Koruma Gücü' önerisini gündeme getirdi. Gazeteci-yazar Taha Kılınç, Türkiye'nin İsrail'e karşı 'Koruma Gücü' hamlesini ve bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

ASKERİ VE MALİ KATKI

  • “Konsey üyeleri gerçekten sorumluluklarını yerine getirmek niyetinde olsaydı, İsrail’in saldırılarını kınardı, harekete geçerdi. İsrail’in saldırılarını durdurmak için yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir. Filistinli sivilleri korumak için uluslararası bir mekanizma kurulması için çalışmalıyız. İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi ve bu saldırıların önlenmesi açısından da hayati derece de önemlidir. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir.”

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SUSMAYACAĞIZ

“Uluslararası Ceza Mahkemesine de önemli görevler düşüyor. Bu şiddet sarmalından çıkılması da uluslararası toplumun sorumluluğundadır. İki devletli vizyon yeniden canlandırılmalıdır. Kudüs’ün statüsünün korunması kalıcı çözüm için en önemli unsurdur. Biz bu zulüm karşısında susmayacağız. Gazze’ye insanı yardımların ulaştırılabilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi ve bu saldırıların tekrarının önlenmesi hayati derecede önemlidir.”

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki “ciddi insan hakları durumunu” görüşmek üzere 27 Mayıs’ta özel oturum düzenleyecek.

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Seçimler hemen yapılmalı

  • Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: “İşlediğiniz suçları örtbas etmek için hemen anti semitik suçlamasına tevessül etmeyin. Biz hiçbir şekilde bu zulüm karşısında susmayacağız. Filistinlilerin arasındaki fikir ayrılıklarının da giderilmesi ve uzlaşıya varılması artık elzemdir. Ancak birleşik bir Filistin bu davayı sahiplenebilir ve Filistin halkının acılarına çözüm bulabilir. Filistin’deki seçimler de daha fazla gecikmeden yapılmalıdır. Kudüs’te seçimlerin yapılmasını engelleyenin İsrail olduğu unutulmamalıdır.”

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