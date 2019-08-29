Bolton'dan Çin'e F-35 suçlaması: Tasarımını çaldınız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin tarafından yeni üretilen beşinci nesil savaş uçağının dış görünüşünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.

"ÇOK BENZİYOR ÇÜNKÜ ÇALDINIZ"

Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar" dedi.

Bolton, bu durumun Çin'in on yıllardır fikri mülkiyet haklarını gasp etmesine bir örnek teşkil ettiğini iddia etti.

Çin'in ürettiği J-20

Bolton, şöyle konuştu:

"ABD ve Çin şu an ticaret açısından önemli farklılıklar yaşıyor. Bu sadece ABD ve Çin arasındaki ihracat ve ithalat dengesizliği ile ilgili değil."

F-35

Pekin iddialara henüz bir yanıt vermedi.