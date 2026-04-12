Borç batağı yuttu: 50 yıllık pizza zinciri tarihe karıştı

ABD’de yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip Gina Maria’s Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu ve tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Mart 2026’da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin çöküş süreci aslında aylar önce başlamıştı. Ekim 2025’te bazı restoranlarını kapatan marka, son hamleyle piyasadan tamamen çekildi.





Mahkeme kayıtları tabloyu net ortaya koydu: Yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borca karşılık şirketin elinde yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık kaldı. Bu dengesizlik, zincirin finansal olarak ayakta kalmasının imkânsız hale geldiğini gösterdi.





Pizza sektörü yeniden daralma sürecine girdi





Pandemi sonrası kısa süreli toparlanma yaşayan ABD pizza sektörü ise yeniden daralma sürecine girdi. Artan işletme maliyetleri, yüksek kira ve işçilik giderleri zincirleri zorlarken, tüketicinin tercihi de değişti. Restoran yerine daha ucuz alternatiflere yönelen müşteriler, özellikle dondurulmuş ürünlere kayarak sektörün gelirini aşağı çekti.



