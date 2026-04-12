Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Borç batağı yuttu: 50 yıllık pizza zinciri tarihe karıştı

Borç batağı yuttu: 50 yıllık pizza zinciri tarihe karıştı

12/04/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Artan maliyetler, düşen talep ve değişen tüketici alışkanlıkları köklü pizza zinciri Gina Maria’s'ı bitirdi. Milyonluk borç, şirketi geri dönüşsüz noktaya sürükledi.

ABD’de yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip Gina Maria’s Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu ve tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Mart 2026’da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin çöküş süreci aslında aylar önce başlamıştı. Ekim 2025’te bazı restoranlarını kapatan marka, son hamleyle piyasadan tamamen çekildi.


Mahkeme kayıtları tabloyu net ortaya koydu: Yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borca karşılık şirketin elinde yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık kaldı. Bu dengesizlik, zincirin finansal olarak ayakta kalmasının imkânsız hale geldiğini gösterdi.


Pizza sektörü yeniden daralma sürecine girdi


Pandemi sonrası kısa süreli toparlanma yaşayan ABD pizza sektörü ise yeniden daralma sürecine girdi. Artan işletme maliyetleri, yüksek kira ve işçilik giderleri zincirleri zorlarken, tüketicinin tercihi de değişti. Restoran yerine daha ucuz alternatiflere yönelen müşteriler, özellikle dondurulmuş ürünlere kayarak sektörün gelirini aşağı çekti.


Sektördeki bu kırılma, köklü markaların dahi ayakta kalmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Gina Maria’s Pizza’nın çöküşü, benzer durumdaki diğer zincirler için de alarm niteliği taşıyor.

#pizza
#ABD
#Pandemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
