SPK’dan yeni karar: Açığa satış yasağı 24 Nisan’a uzatıldı

10:0012/04/2026, Pazar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da uygulanan açığa satış yasağının süresini 24 Nisan seans sonuna kadar uzattı. Kararla birlikte bazı finansal tedbirlerin de devam edeceği bildirildi.

Finansal piyasalarda istikrarı korumaya yönelik adımlar sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının süresini uzatma kararı aldı.


YASAK SÜRESİ UZATILDI


Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, açığa satış işlemlerine yönelik mevcut yasak 24 Nisan seans sonuna kadar geçerli olacak. Kararın, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla alındığı değerlendiriliyor.


EK TEDBİRLER DE DEVAM EDECEK


SPK’nın duyurusunda yalnızca açığa satış yasağının değil, aynı zamanda kredili işlemlerle ilgili bazı esnekliklerin de sürdürüleceği belirtildi. Bu kapsamda, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik uygulamanın da aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.


AMAÇ: PİYASA İSTİKRARI


Yetkililer, alınan tedbirlerin temel amacının piyasaların sağlıklı işleyişini desteklemek ve olası dalgalanmaların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli görülmesi halinde yeni adımların atılabileceği ifade edildi.



YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

