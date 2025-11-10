Bosna Savaşı'nda 'eğlencesine' keskin nişancılık yapmışlardı: İtalya'da soruşturma başlatıldı

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, 1992-1995 yıllarındaki Saraybosna Kuşatması'na 80 ila 100 bin avro gibi bir miktar ödeyerek Bosnalı sivillere ateş açtıkları suçlamasıyla bazı İtalyanlara soruşturma başlattı. Söz konusu İtalyan keskin nişancıların, İtalya'nın doğusundan hareket ederek hafta sonunu Saraybosna'da geçirdikleri ifade edildi.
"Savaş turistleri"
Soruşturmanın, İtalya'dan Saraybosna'daki katliama katılanların tespit edilmesi amacıyla Savcı Alessandro Gobbis tarafından canavarca hisle ve kötü niyetle ağırlaştırılmış kasten adam öldürme suçlamasıyla açıldığı kaydedildi.
Gavazzeni'nin de bu bilgileri, Bosna-Hersek'te Sırpların safında savaşmak için gelen yakalanmış bir Sırp gönüllüsünün sorgusunu yapan Bosna Askeri Güvenlik Servisi'nden bir yetkili ile Kasım 2024'teki e-posta yazışmasından temin ettiği belirtildi.
Gavazzeni'nin şikayetinde söz konusu Milano, Torino, Trieste'den İtalyanların olduğu ve bunlardan birinin estetik kliniği sahibi olduğu bilgisi yer aldığı kaydedildi.
Savaşın görünmeyen suçluları keskin nişancılar
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.
Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.