İsyancı HDK savaş suçu delillerini karartıyor

Sudan’da 15 Nisan 2023’ten beri ordu güçlerine karşı savaşan ve 26 Ekim’de Darfur’un başkenti El-Fâşir’i ele geçiren Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), kentte işlediği savaş suçlarının delillerini yok etmeye çalışıyor. El-Fâşir’in yanı sıra Darfur’daki birçok kentte internet ve iletişim şebekelerini kesen HDK militanları, öldürdükleri insanların cesetlerini yakarak, toplu mezarlara gömerek ve esir aldıkları kişileri fidye karşılığı satarak delilleri yok etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dün yayınlanan açıklamada, El-Fâşir’de kanlı saldırıların sürdüğüne dikkat çekilerek, kentte işlenen savaş suçlarının sorumlularından hesap sorulması çağrısı yapıldı. El-Fâşir’in 70 kilometre yakınlarındaki Tavila kentine sığınan mültecilerin tanıklarını haberleştiren Fransız Le Monde gazetesi yazarı Elliot Brachet ise HDK’nın suç delillerini örtmek için adeta zamanla yarıştığını bildirdi.





DELİLLER KARARTILIYOR

HDK’nın El-Fâşir’i ele geçirerek binlerce insanı katletmesi ve 71 bin insanı göç ettirmesinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen uluslararası toplumda bu dramı sonlandırmak için ciddi bir girişim hâlâ görülmüyor. Çölü aşarak 70 kilometre batıdaki Tavila kentine ulaşan Sudanlı mülteciler ise Le Monde gazetesine dehşet verici tanıklıklarını aktardı. Le Monde yazarı Elliot Brachet’e konuşan 28 yaşındaki Meryem adlı bir Sudanlı kadın, “Sokaklar cesetlerle doluydu. Çocukları, kadınları, erkekleri öldürdüler. Bazılarını araçlara bağlayarak sürüklediler. Kaçırılanlardan haber alınamıyor” dedi. HDK militanlarının delilleri hızla karartmak istediğini ve öldürdükleri sivilleri ortadan kaybetmekle birlikte toplu mezarlara da gömdüğünü anlatan mülteciler, HDK’nın kaçırdığı çok sayıda kişiyi de binlerce avroluk fidye karşılığı ailelerine iade ettiklerini anlattı.





TOPLU MEZARLARA GÖMÜYORLAR

Sudan Doktorlar Ağı ise HDK militanlarının katlettikleri insanların cesetlerini ortadan kaldırmak için önceki gün yüzlerce cesedi toplu mezarlara getirdiğini aktardı. Ağ tarafından yayınlanan açıklamada, HDK militanlarının bu cesetlerin bir kısmını mezarlara gömdüğü, bir kısmını da yaktığı aktarıldı. Ağ, uluslararası topluma El-Fâşir’deki savaş suçlarını sonlandırmak için harekete geçme çağrısı yaptı. Yaklaşık iki yıldır HDK’nın kuşatması altında olan El-Fâşir’den eylül sonuna kadar yaklaşık 600 bin sivil kaçmayı başarmıştı. Kentin düşmesinden sonra 250 bin sivil daha kaçarken, kent düştükten sonra Tavila, Debbe ve El-Abyad gibi kentlere toplam 71 bin mülteci ulaştı. Darfur Valisi Mini Arko Manawi, nüfusu 1,5 milyonu bulan kentte 200 bin kişiden hiçbir şekilde haber alınamadığını bildirdi.





BABANUSA KENTİ BOŞALTILDI

Öte yandan, El-Fâşir’in ardından Kurdufan vilayetinin tamamını ele geçirmek için harekete geçen HDK militanlarının yeni hedefi El-Fâşir’in güneyindeki Babanusa kenti oldu. Sudan ordusu, HDK’nın dün kente yönelik insansız uçaklar (İHA) ve ağır silahlarla düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü ilan etti. Ordudan yapılan açıklamada, kent çevresinde çatışmalar yaşandığı ve Babanusa kenti sakinlerinin tamamının tahliye edilerek güvenli bir yere ulaştırıldığı aktarıldı. Açıklamada, ordu güçlerinin Babanusa ve çevresinde konuşlanma alanlarını genişlettiği ifade edildi.



