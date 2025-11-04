Sudan’da etnik temizlik yapıyorlar

Yeni Şafak
Canberk Doğan
04:004/11/2025, Salı
Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Altayeb, isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri militanlarının katliamlarının “etnik temizlik” olduğunu söyledi.

Altayeb, El-Faşir’de “görülmemiş bir vahşet” yaşandığını belirterek Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) doğrudan sorumlu tuttu. El-Faşir’in iki yıldır milis gruplar tarafından kuşatma altında olduğunu söyleyen Altayeb, şehre gıda, su ve ilaç girişinin engellendiğini ifade etti. Büyükelçi, “Geçtiğimiz hafta El-Faşir’de sivillere karşı vahşet ve gaddarlık en üst seviyede yapılmıştır. Bu savaş açık bir etnik temizlik savaşıdır” dedi. Altayeb, milis grupların çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetmeden yüzlerce insanı öldürdüğünü kaydederek “Son iki yılda şehitlerimiz 20 bine yaklaştı. Geçen hafta sadece bir hastaneye yapılan saldırıda yaklaşık 460 kişi öldürüldü. Yaklaşık 3 bin sivil son süreçte infaz edildi” diye konuştu. Altayeb, BAE’nin milislere silah, finansman ve siyasi destek sağladığını belirterek, “BAE sadece askeri destekle yetinmiyor; silah, donanım, para sağlıyor, dışarıdan paralı asker getirtiyor, eğitim verdiriyor” dedi. Altayeb, El-Faşir’de işlenen fiillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınacağını söyledi. Büyükelçi, Türkiye’nin savaşın başladığı ilk günden bu yana Sudan’a desteğini sürdürdüğünü belirterek teşekkür etti.



