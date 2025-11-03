Çocuklarımızı gözlerimizin önünde öldürdüler

Nüfusu 1,5 milyonu aşan kentten kaçanların sayısı 320 bini geçerken bunların 65 bini kentin düşmesinden sonra kaçtı. El-Fâşir’in 70 kilometre doğusundaki Tavila kentine ulaşan mülteciler, yaşadıkları dehşeti anlattı. Mülteciler, HDK militanlarının kentten kaçmaya çalışan insanların önünü keserek erkekleri ayırıp götürdüğünü söyledi. Bazıları ise çocuklarının HDK militanları tarafından gözlerinin önünde infaz ettiğini aktardı. Sudan’daki Mülteci Komitesi’nden yapılan açıklamada ise Tavila’ya ulaşan 1300 mültecide kurşun yarası görüldüğünü, 100 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığının tespit edildiğini aktardı. Tavila’ya ulaşan 6 çocuk babası Adem adındaki Sudanlı, HDK militanlarının biri 21, diğeri 17 yaşındaki iki oğlunu gözlerinin önünde infaz ettiklerini söyledi. “Evlatlarımın kanı üzerime bulaşmıştı” diyen Adem, “Beni alıkoydular. Sen ordu ile birlikte bize karşı savaşıyordun dediler. Onları ikna etmeye çalıştım. Ama beni değnekle dövdüler daha sonra da bıraktılar” diye konuştu. Zehra adındaki bir Sudanlı kadın ise “16 ve 20 yaşındaki iki oğlumu elimden aldılar. Onlara yalvardım ancak büyük oğlumu götürdüler” ifadelerini kullandı.