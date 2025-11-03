Çocuklarımızı gözlerimizin önünde öldürdüler

Nisan 2023’ten beri Sudan ordusuna karşı savaşan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) militanlarının 28 Ekim’de El-Fâşir kentini ele geçirmesinin ardından işledikleri vahşetler dünyanın gündemine oturdu.
Nüfusu 1,5 milyonu aşan kentten kaçanların sayısı 320 bini geçerken bunların 65 bini kentin düşmesinden sonra kaçtı. El-Fâşir’in 70 kilometre doğusundaki Tavila kentine ulaşan mülteciler, yaşadıkları dehşeti anlattı. Mülteciler, HDK militanlarının kentten kaçmaya çalışan insanların önünü keserek erkekleri ayırıp götürdüğünü söyledi. Bazıları ise çocuklarının HDK militanları tarafından gözlerinin önünde infaz ettiğini aktardı. Sudan’daki Mülteci Komitesi’nden yapılan açıklamada ise Tavila’ya ulaşan 1300 mültecide kurşun yarası görüldüğünü, 100 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığının tespit edildiğini aktardı. Tavila’ya ulaşan 6 çocuk babası Adem adındaki Sudanlı, HDK militanlarının biri 21, diğeri 17 yaşındaki iki oğlunu gözlerinin önünde infaz ettiklerini söyledi. “Evlatlarımın kanı üzerime bulaşmıştı” diyen Adem, “Beni alıkoydular. Sen ordu ile birlikte bize karşı savaşıyordun dediler. Onları ikna etmeye çalıştım. Ama beni değnekle dövdüler daha sonra da bıraktılar” diye konuştu. Zehra adındaki bir Sudanlı kadın ise “16 ve 20 yaşındaki iki oğlumu elimden aldılar. Onlara yalvardım ancak büyük oğlumu götürdüler” ifadelerini kullandı.
YOLLAR ÖLÜM YOLU
El-Fâşir’den Tavila’ya giden mültecilerin büyük tehlikeler atlatarak güçlükle kente sığındığını belirten Sudan Sosyal Refah’tan Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, iki kent arasındaki yolu “Ölüm yolu” olarak niteledi. İshak, HDK militanlarının El-Fâşir’e girdikten sonra ilk iki günde 300 kadını katlettiklerini söyleyerek, "Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Kentte insanlar; işkenceye, istismara, şiddete uğramaya, aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye devam ediyor. Burada yaşananlar, sistematik bir etnik temizlik ve herkesin sessiz kalarak göz yumduğu büyük bir suçtur” cümlelerini sarf etti. ABD merkezli hassas uydu görüntüleme şirketi Vantor, El-Fâşir’deki son duruma ait uydu görüntülerini yayınladı. Görüntülerde kentin birçok noktasından dumanlar yükseldiği görülürken, özellikle havalimanı çevresindeki mahallelerde büyük yıkım göze çarpıyor. 30 Ekim tarihli görüntülerde ise katliam yaşandığı söylenen Çocuk Hastanesi ve Suudi Hastanesi çevresinde HDK militanlarının kullandığı çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu kayıt altına alındı.
DÜNYA AYAKTA
- İsyancı HDK militanlarının işlediği katliamlar karşısında dünyanın çeşitli ülkelerinden protestolar geliyor. Fransa’nın başkenti Paris ve Almanya’nın başkenti Berlin başta olmak üzere, Avrupa’nın bazı kentlerinde katliamlara karşı protesto eylemleri düzenlendi. AFP’ye konuşan Paris’teki protestocular, dünya ülkelerinin Sudan’da yaşananlar karşısında takındığı sessizlik tutumunun utanç verici olduğunu söyleyerek duruma müdahale çağrısı yaptı.