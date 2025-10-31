El Faşir’de vahşet: Oyun oynar gibi öldürüyorlar

Sudan'ın devrik diktatörü Ömer el-Beşir döneminde, Darfur'daki kabilelere hızlı bir şekilde müdahale etmek için paramiliter bir yapı olarak kurulan HDK'nın ana omurgasını Cancavid topluluğu oluşturuyor. The Jungo adlı romanında Cancavidlerden bahseden Sudanlı yazar Baraka Sakin, bu topluluk için "Ahlak ve etik değerleri yok. Onlar haydut, hatta daha beterleri. Omuzlarında en önemsiz sebeplerle ateş eden tüfekler var. Merhamet kalplerinden sökülmüş. 'Allahu Ekber'i saygıyla değil, kibirle söylüyorlar ve 'Allahu Ekber'in anlamını bilmiyorlar. Onlar saf kötülük. Ne bir kabile ne de bir etnik köken. İnsan iyi doğar, sonra insan olmayı... veya bir Cancavid olmayı seçer" şeklinde bahsediyor.