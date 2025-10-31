El Faşir’de vahşet: Oyun oynar gibi öldürüyorlar

Sudan’da 2,5 yıldır orduya karşı savaşan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) El Faşir kentinde katlettiği insan sayısının 2 bini aştığı belirtiliyor. Gelişmeleri takip edenler, “HDK militanları kişisel hınçla oyun oynar gibi insan öldürüyor” yorumunu yapıyor. Sosyal medyada çok sayıda vahşet görüntüleri var. 48 saat içinde kentten kaçanların sayısı da 250 bini buldu.
Sudan'da Cancavid militanların oluşturduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Darfur’un en büyük kenti El-Faşir’de vahşi bir katliam işliyor. HDK'nın kente girmesinin ardından uluslararası haber kaynakları ve sosyal medya ağlarında dehşet verici katliam görüntüleri yayınlanıyor. HDK militanlarının El-Faşir’de yaşayan halkı “orduyu desteklemek” suçlamasıyla cezalandırdığı ve ölü sayısının 2 bini aştığı bildirildi. Sudan’a yönelik yıllardır süren silah ambargosuna rağmen HDK'nın insansız uçaklar ve ağır silahları nereden bulduğuna dair soruların cevabı ise Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) işaret ediyor.
İNSANLIK GÖMÜLÜYOR
Londra merkezli Suudi Arabistan kanalı El-Arabiyya’ya bölgeden bilgi veren Sudan Doktorlar Sendikası Sözcüsü Muhammed Abdullah, HDK militanlarının kente girmesinin ilk saatlerinde ölü sayısının iki bini aştığını bildirdi. Abdullah, HDK’nın kente girmesinin üzerinden 48 saat geçtiğini ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini belirtti. Sosyal medya üzerinden bilgi veren yerel aktivistler ise HDK militanlarının kişisel hınçlarla "oyun oynar gibi insanları öldürdüğünü" yazdı. Aktivistler, "Faşir'de yaşananlar yalnızca bir katliam değil, insanlık vicdanının toprağa gömülmesidir" yorumunu yaptı.
250 BİN KİŞİ KAÇTI
HDK'nın kente girişinden bir hafta önce El-Faşir’in 70 kilometre batısındaki Tavila kentine yürüyerek ya da bulabildiği araçlarla kaçabilen sivillerin sayısının 250 bine ulaştığını belirten Kızılhaç Sudan Temsilcisi Patrick Yusuf ise durumun dehşet verici olduğunu söyledi. Yusuf, uzun bir kuşatma ve açlıktan sonra Tavila’ya kaçan sivillerin acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek uluslararası toplumdan duruma müdahale etmesini istedi.
DÜNYADAN TEPKİLER
El-Faşir’den Tavila’ya ulaşabilen bazı siviller ise HDK militanlarının kaçanları takip ederek öldürdüğünü, kadınlara cinsel saldırılarda bulunduğunu ve birçok kişiyi kaçırarak infaz ettiğini anlattı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaşananların dehşet verici olduğunu söyleyerek, HDK militanlarının hastanelerde yatan hastalara dek işlediği sivil katliamı kınadı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi senatör Jim Risch, Başkan Donald Trump’a HDK’nın terör örgütü ilan edilmesi çağrısını yöneltirken Demokrat Parti Senatörü Jane Shaheen de HDK’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını isteyerek yaşananları “soykırım” olarak niteledi.
SOKAKLAR KAN RENGİNDE
Öte yandan, uydudan alınan görüntülerde El-Faşir kentinin çeşitli bölgelerinde HDK militanları tarafından oluşturulan toprak bariyerlerin önünde 1,3 metre ile 2 metre arasında değişen uzunlukta cesetlerin göründüğü bildirildi. Yine uydu görüntülerinde kentteki birçok sokakta kırmızı rengin göze çarptığı ve bunun HDK tarafından sokaklarda öldürülen sivillerin cesetleri olduğu ifade edildi.
Ahlaki değerleri yok
- Sudan'ın devrik diktatörü Ömer el-Beşir döneminde, Darfur'daki kabilelere hızlı bir şekilde müdahale etmek için paramiliter bir yapı olarak kurulan HDK'nın ana omurgasını Cancavid topluluğu oluşturuyor. The Jungo adlı romanında Cancavidlerden bahseden Sudanlı yazar Baraka Sakin, bu topluluk için "Ahlak ve etik değerleri yok. Onlar haydut, hatta daha beterleri. Omuzlarında en önemsiz sebeplerle ateş eden tüfekler var. Merhamet kalplerinden sökülmüş. 'Allahu Ekber'i saygıyla değil, kibirle söylüyorlar ve 'Allahu Ekber'in anlamını bilmiyorlar. Onlar saf kötülük. Ne bir kabile ne de bir etnik köken. İnsan iyi doğar, sonra insan olmayı... veya bir Cancavid olmayı seçer" şeklinde bahsediyor.