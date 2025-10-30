460 canı kurşuna dizdiler

Sudan’da darbeci Hızlı Destek Kuvvetleri’nin Faşir kentinde sivillere yönelik katliamları devam ediyor. Bölgedeki yerel kaynaklar HDK militanlarının kentteki Suudi Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları dahi infaz ettiğini bildirdi. Washington Post gazetesinin uydu görüntülerine ve yerel kaynak ifadelerine dayandırdığı habere göre, yüzlerce sivil etnik motivasyonlarla öldürülüyor. Gazeteye konuşan bir Sudanlı, “El Faşir'de erkeklerin ve erkek çocukların ailelerinin yanından alıkonularak işkence gördüklerine ya da öldürüldüklerine dair duyumlar aldık” dedi. Faşir'deki Direniş Komiteleri Koordinasyonu ise, “HDK'nın Faşir Üniversitesi'ndeki Suudi Hastanesi'nde tedavi gören tüm yaralıları infaz ettiğini” söyledi. Yerel kaynaklar, hastanede bulunan 460 kişinin HDK militanlarınca kurşundan geçirilerek öldürüldüğünü belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ölü sayısını doğruladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde şiddetin tırmandığını, buradan endişe verici haberler geldiğini bildirdi. Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Salı akşamı Arap Ligi, Sudan'ın El Faşir kentinde sivillere karşı işlenen korkunç infazları kınadı ve bölgedeki ihlallerin tüm sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. “Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum ve savunmasız sivillere karşı işlenen suçları” en güçlü ifadelerle kınayan Arap Birliği, uzun bir süredir HDK tarafından kuşatma altında tutulan bu şehirde çatışmaların tamamen durdurulması çağrısında bulundu. Arap Birliği “sivillerin korunması ve isteyenlerin engellenmeden bölgeden ayrılmasına izin verilmesi, insani yardımın El Faşir ve çevresine ulaşmasına izin verilmesi ve tüm ihlallerden sorumlu olanların yargılanması” çağrısını yineledi. Darfur'da Sudan ordusunu destekleyen Silahlı Hareketler Ortak Gücü, HDK'nın 26 ve 27 Ekim tarihlerinde El Faşir'de 2 bin sivili öldürdüğünü ifade etti.