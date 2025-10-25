El-Faşir'de açlık krizi büyüyor: İnsanlar hayvan yemi yiyor

Ordu ile paramiliter yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, 2,5 yıldır yoğun bir savaşın yaşandığı Sudan’ın güneyindeki Darfur eyaletinin başkenti El-Faşir, büyük bir insani krizin içinde. HDK militanları, 400 binden fazlası Darfur’un çeşitli bölgelerinden kaçan mültecilerin oluşturduğu bir milyonu aşkın nüfusa sahip kenti 500 günden fazla süredir kuşatıyor. Ordu güçleri ve bölgede onunla müttefik olan silahlı gruplar kuşatmayı kırmak için HDK ile çatışıyor. Kuşatma, kentte büyük bir açlık krizine sebep olurken insanlar, artık hayvan yemi yemeye başladı. Kolera salgını yüzünden yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. HDK militanları ayrıca, sık sık kentteki mülteci kamplarını ve sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor.

ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Kuşatma altındaki El-Faşir’de, son bir haftada ordu ve müttefik gruplar ile HDK militanları arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Bu yüzden El-Faşir kent merkezinde bulunan yüzlerce aile kentin batısındaki mülteci kamplarına sığınmaya başladı. HDK’nın dün, El-Faşir Merkez Çarşısı çevresine insansız uçaklarla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda onlarca sivilin öldüğü bildirildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, HDK militanlarının son birkaç günde üç koldan kente düzenlediği saldırıların püskürtüldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci İşleri Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Adem Reccal, son dönemde kentten kaçıp batısındaki Tuveyla kasabasına ulaşan sivillerin sayısının yüzbinleri bulduğunu kaydetti.

AÇLIKTAN 239 KİŞİ ÖLDÜ

El-Faşir Koordinasyon Komiteleri tarafından dün yayınlanan açıklamada, HDK’nın uzun süredir devam eden kuşatması yüzünden açlıktan ölümlerin sayısının hızlandığı vurgulanarak, 239 sivilin açlıktan öldüğü bildirildi. Darfur Genel Valisi Mina Arko Manavi, Port Sudan limanından gerek hükümet gerekse uluslararası yardım kuruluşları tarafından gönderilen 30 insani yardım konvoyunun El-Faşir’e 70 kilometre mesafede HDK militanları tarafından yağmalandığını ya yakıldığını bildirdi. El-Cezire’de kentin içinden yayınlanan görüntülerde ise insanların sokaklarda bitkin halde yattığı görülüyor. Aç bırakılan insanların aynı zamanda hayvan yemi ve hayvan derisi yiyerek hayatta kalmaya çalıştığı görüntüler göze çarpıyor.

EL-BURHAN: HDK İLE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ

Sudan’daki krizin sonlandırılması için ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından oluşturulan “Uluslararası Dörtlü”, 12 Eylül’de çatışmaların sonlanması için HDK ile başkent Hartum’daki Sudan Egemenlik Meclisi arasında müzakerelerin başlayacağını ilan etmişti. Egemenlik Meclisi Başkanı ve Ordu Komutanu General Abdulfettah Abdulaziz el-Burhan ise dün yaptığı açıklamada, HDK’nın çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan İHA saldırılarının ardından müzakerelere girmekten vazgeçtiklerini söyledi. El-Burhan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sosyal medyada müzakerelerin başladığına dair yayınlanan haberleri yalanlayarak, “İsyancı teröristler” olarak nitelediği HDK ile hiçbir müzakereye girişmeyeceklerini El-Faşir’deki kuşatmayı kıracaklarını sözlerine ekledi.

Oklar BAE’yi gösteriyor

HDK militanları, geçtiğimiz pazartesi günü başkent Hartum’daki uluslararası havalimanına İHA saldırısı düzenledi. Saldırıdan beri havalimanında uçuşlar dururken, son bir haftada Hartum üç kez İHA’larla hedef alındı. El-Faşir ve ülkenin çeşitli bölgelerinde de en az 4 İHA saldırısı görüldü. Darfur Valisi Mina Arko Manavi, HDK’nın İHA saldırılarının ardından BAE’nin durduğunu öne sürerek uluslararası topluma HDK’ya silah ulaştırılmasını engelleme çağrısı yaptı.







