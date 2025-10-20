Yeni Şafak
Afganistan Pakistan ile yaşanan kriz için destek çağrısında bulundu: Türkiye ve Katar devreye girmeli

15:3720/10/2025, Pazartesi
AA
Muhammed Yakub Mücahid (sağda)
Muhammed Yakub Mücahid (sağda)

Afganistan Savunma Bakan Vekili Muhammed Yakub Mücahid, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada Türkiye ve Katar’dan, Afganistan ile Pakistan arasında yürürlüğe konacak anlaşmanın uygulanmasına destek vermelerini talep etti. Mücahid, iki ülke arasında gerilimi tırmandırmak istemediklerini belirterek, Pakistan’la iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Afganistan yönetimi Savunma Bakan Vekili Muhammed
Yakub Mücahid
, çatışmaların ardından Pakistan ile iyi komşuluk temelinde ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan Mücahid, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu gerginliğin hiçbir tarafa fayda sağlamadığını belirten Mücahid,
"Afganistan ve Pakistan komşu ülkelerdir. Aralarındaki gerginlik kimseye hizmet etmez."
dedi.

Mücahid, Doha'da varılan anlaşmayı işaret ederek, Türkiye'de yapılacak toplantının, anlaşmanın uygulanması ve izlenmesine ilişkin mekanizmaları ele alacağını söyledi.

Afganistan'ın anlaşmanın tüm maddelerine bağlı olduğunu ifade eden Mücahid, Pakistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sorun yaratacağını savundu.



"Türkiye ve Katar destek olsun"

Mücahid, arabulucu ülkeler olarak Türkiye ve Katar'ın, Kabil ile İslamabad arasındaki anlaşmanın uygulanmasına destek olmaları çağrısında bulundu.

Afganistan ile Pakistan arasındaki son gerginliklerde Hindistan'ın rolüne ilişkin iddiaları da reddeden Mücahid,
"Bu suçlamalar asılsız. Politikamız, topraklarımızı başka ülkelere karşı kullanmak değildir. Hindistan'la ilişkilerimizi bağımsız bir ulus olarak ulusal çıkarlarımız çerçevesinde sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz. Aynı zamanda Pakistan ile de iyi komşuluk temelinde ilişkilerimizi koruyacağız. Amacımız ilişkileri geliştirmek, gerginlik yaratmak değil. Pakistan'ın suçlamaları temelsiz, mantıksız ve kabul edilemez."
ifadelerini kullandı.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

