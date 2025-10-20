Afganistan Pakistan ile yaşanan kriz için destek çağrısında bulundu: Türkiye ve Katar devreye girmeli

"Bu suçlamalar asılsız. Politikamız, topraklarımızı başka ülkelere karşı kullanmak değildir. Hindistan'la ilişkilerimizi bağımsız bir ulus olarak ulusal çıkarlarımız çerçevesinde sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz. Aynı zamanda Pakistan ile de iyi komşuluk temelinde ilişkilerimizi koruyacağız. Amacımız ilişkileri geliştirmek, gerginlik yaratmak değil. Pakistan'ın suçlamaları temelsiz, mantıksız ve kabul edilemez."