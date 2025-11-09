El-Fâşir’de katliam karartması

Nisan 2015’ten beri Sudan ordusuna karşı savaşan paramiliter yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 26 Ekim’de ele geçirdiği Darfur’un en büyük kenti El-Fâşir’i dünyadan izole ediyor. Kentin ele geçirilmesinin ardından işlenen katliamları gösteren videoların hızla dünya basınına ve sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen HDK militanları, internet hizmetini tamamen kesti. Evlere baskınlar düzenleyen HDK militanları, uydudan internete bağlanmak için kullanılan starlink cihazlarına el koyuyor. Yerel halk, HDK’nın el koyduğu starlink cihazlarını şehirde herşeyin normalleştiği yönünde propaganda yapmak amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çektikleri fotoğraf ve videoları yayınlamak için kullandığını aktardı. Yeni Şafak’a konuşan “Sudan Topluluğu” adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) başkanı Nezzar Ali ise iletişim ambargosunun El-Fâşir ile sınırlı kalmadığını Babanusa, El- Nahud ve Bara’ gibi kentlerde de internetin kesildiğini aktardı.





TELEFON DA YASAK

Darfur 24 internet sitesine konuşan El-Fâşir kenti sakinlerinden Abdulvahid el-Şeyh, HDK militanlarının kentte devriye gezerek insanları sıkı gözetim altında tuttuğunu söyledi. El-Şeyh, kent sakinlerinin haberleşme cihazlarını saklayabildiği kadar sakladığını belirterek, hiçkimsenin dışarda alenen telefon görüşmesi yapmadığını çünkü HDK militanlarının sivillerin telefonlarına da el koyduğunu aktardı.





AMBARGO EL-FÂŞİR İLE SINIRLI DEĞİL

Yeni Şafak’a bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan sahada insani yardım faaliyetleri yürüten STK’lardan Sudan Topluluğu Başkanı Nezzar Ali ise iletişim ambargosunun sadece El- Fâşir ile sınırlı olmadığını söyledi. Ali, Babanusa, Bara’, El-Nehood ve Kuzey Kordofan civarındaki bölgelerde de iletişim kesintileri olduğunu, internetin olmadığını ve halkın kuşatma altındaki durumları paylaşamadığını dile getirdi.





DÜNYA HABERDAR OLMALI

Yardımların bölgelere girişine izin verilmediğini, kamyonların engellendiğini ve bu yüzden Sudanlıların çaresizlik içinde öldüğünü vurgulayan Ali, El- Faşir ve Babanusa’daki olaylarda hastanelere girilip insanların öldürüldüğünü, bazı videoların doğruluğunun tartışmalı olsa da birçok belgenin gerçek olduğunu kaydetti. Darfur’da yaşanan vahşetten Türk ve dünya kamuoyunun haberdar olması gerektiğini ifade eden Ali, “Biz diaspora olarak bu örgütleri ve gazetecileri bölgeye götürmeye hazırız ki bu milislerin girdiği bölgelerde yaptıklarını bizzat görsünler” dedi. Ali, ellerinde videolar ve fotoğraflar olduğunu; bunları Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer hukuki mercilere sunmak üzere dosyalayacağız” diye konuştu. HDK’nın katliam ve ihlallerine ilişkin hukuki belgelerin, videoların ve fotoğrafların mevcut olduğunu ifade eden Ali, İstanbul’daki avukatlar birliği ve insan hakları örgütleriyle birlikte uluslararası mahkemelere sunmak üzere dosyalar hazırlamak istediklerini sözlerine ekledi.





İSRAİL VE BAE YÖLENDİRİYOR

HDK’nın Sudan’ı istikrarsızlığa itmek için ortaya çıkarılan dış destekli bir milis hareketi olduğuna değinen Sudan Topluluğu Başkanı Nezzar Ali, Sudan’ın doğal zenginliklerinin (altın, tarım arazileri vb.) çatışmanın sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Nezzar, çatışmanın İsrail eliyle yönlendirildiğine dair deliller olduğunu da savundu. Sudan'daki savaşın "İki General arasındaki savaş" olmadığını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ortadoğu'daki ajanları aracılığıyla savaşın harlandığını belirten Ali, "Bu milisleri getirdiler, Sudan'ın tüm altyapısını yok ettiler ve Sudanlıları öldürdüler. İsrail'in Sudan'da, kendi anlayışına göre şekillenen tarihi ve dini emelleri var. Sudan'ın Filistin davasına uzun süredir verdiği destek, İsrail'i Sudan'ı yok etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya yöneltti. Bunu da vekili BAE aracılığıyla sahaya yansıtıyor. BAE'nin milislere desteğini kanıtlayan belgeler var ve bunlar BMGK'ya sunuldu" diyerek sözlerini sonlandırdı.



