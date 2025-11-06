Yeni Şafak
BAE’ye Sudan protestosu

04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
İslami Dayanışma Platformu, Sudan’da HDK işlediği insanlık suçlarını protesto etmek ve bölgedeki vahşete dikkat çekmek için BAE Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi.

Sudan’da katliam yapan HDK’nın en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, İstanbul’da protesto edildi. BAE Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, “Katil Emarat Sudan’dan defol” sloganları attı. İslami Dayanışma Platformu adına söz alan Rıdvan Kaya, Sudan’da yaşananların Gazze’deki saldırılarla benzer bir insanlık trajedisine dönüştüğünü söyledi.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023’te başlayan iç savaş sürerken, Kuzey Darfur’un başkenti El-Fâşir’de yaşanan katliamlar tepkilere neden oluyor. İslami Dayanışma Platformu, Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) işlediği insanlık suçlarını protesto etmek ve bölgedeki vahşete dikkat çekmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi. Eylemde “Sudan halkı yalnız değildir”, “Katil Emarat (BAE) Sudan’dan defol” ve “Yaşasın ümmet dayanışması” sloganları atıldı.

BENZER VAHŞET YAŞANIYOR

Protesto eyleminde İslami Dayanışma Platformu adına söz alan Rıdvan Kaya, Sudan’da yaşananların, Gazze’deki saldırılarla benzer bir insanlık trajedisine dönüştüğünü vurguladı. Gazze’de soykırıma tanıklık ederken, şimdi Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri adlı paramiliter grubun benzer bir insanlık katliamına sebep olduğunu ifade eden Kaya, "Sudan'da kadın çocuk demeksizin cinayetlere, katliamlara ve insani trajedilere şahit oluyoruz" dedi. Sudan halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye Çağıran Kaya, “Sudan halkı yalnız değildir. Zulmün failleri tarihin, vicdanın ve hukukun önünde mutlaka hesap verecektir. Yaşasın ümmet dayanışması, yaşasın kardeşlik” ifadelerini kullandı.



#sudan
#bae
#poresto
#hdk
