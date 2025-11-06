BAE’ye Sudan protestosu

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023’te başlayan iç savaş sürerken, Kuzey Darfur’un başkenti El-Fâşir’de yaşanan katliamlar tepkilere neden oluyor. İslami Dayanışma Platformu, Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) işlediği insanlık suçlarını protesto etmek ve bölgedeki vahşete dikkat çekmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi. Eylemde “Sudan halkı yalnız değildir”, “Katil Emarat (BAE) Sudan’dan defol” ve “Yaşasın ümmet dayanışması” sloganları atıldı.

Protesto eyleminde İslami Dayanışma Platformu adına söz alan Rıdvan Kaya, Sudan’da yaşananların, Gazze’deki saldırılarla benzer bir insanlık trajedisine dönüştüğünü vurguladı. Gazze’de soykırıma tanıklık ederken, şimdi Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri adlı paramiliter grubun benzer bir insanlık katliamına sebep olduğunu ifade eden Kaya, "Sudan'da kadın çocuk demeksizin cinayetlere, katliamlara ve insani trajedilere şahit oluyoruz" dedi. Sudan halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye Çağıran Kaya, “Sudan halkı yalnız değildir. Zulmün failleri tarihin, vicdanın ve hukukun önünde mutlaka hesap verecektir. Yaşasın ümmet dayanışması, yaşasın kardeşlik” ifadelerini kullandı.