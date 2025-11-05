Bu kez El Ubeyd’de katliam korkusu

Sudan’da El-Fâşir'den sonra ülkenin güneyinde yeni bir katliamın yaşanmasından endişe ediliyor. Darfur’da El-Fâşir’i kanlı bir saldırıyla ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) şimdi de Kuzey Kurdofan’ın başkenti El-Ubeyd’e yöneliyor. Kentte hâlen Sudan ordusu hâkim durumda olsa da HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalo'nun “yakında büyük bir operasyon başlatacağı” yönündeki açıklamaları bölgede bir katliam endişesini alevlendirdi. HDK’nın, El-Fâşir’deki saldırılarında yüzlerce sivili katletmiş olması, uluslararası toplumun “El-Ubeyd’de yeni bir katliam yaşanabilir” uyarılarını güçlendiriyor.

STRATEJİK BİR HEDEF

El-Ubeyd, Darfur ile Hartum arasındaki ikmal yollarının kavşağında yer alıyor. Bu nedenle şehir, HDK için yalnızca askerî değil, politik bir zafer anlamı da taşıyor. Eğer HDK kenti ele geçirirse, Hartum’a giden kara hattının büyük bölümünü kontrol altına alacak ve hükümetin merkezî otoritesine ciddi bir darbe vuracak. Savaşın stratejik merkezini de Orta Sudan’a kaydırmış olacak. Bu hamlenin sonucu büyük bir insani yıkım olabilir. Zira kentte hâlâ yüz binlerce sivil yaşıyor ve altyapı savaşın ilk aylarından beri ağır hasar almış durumda.

LOJİSTİK KORİDORLAR TEHLİKEDE

HDK’nın taktikleri, El-Fâşir’deki katliam öncesinde görüldüğü gibi kuşatma, insani yardımların kesilmesi ve ardından sivil bölgelerin hedef alınması üzerine kurulu. Uydu görüntüleri, El-Ubeyd çevresinde de benzer bir askeri yığınak olduğunu gösteriyor. Bu durum, kentteki sivil halk için “kaç ya da öl” ikilemini yeniden gündeme getiriyor. El-Ubeyd, şu anda Orta Sudan’daki insani yardımların geçiş noktalarından biri. Kentin düşmesi, hem Kurdofan hem de Darfur hattında yardım akışını tamamen durdurabilir.

SİVİLLER SIKIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, El-Ubeyd’e yönelik olası bir saldırının “felaketle sonuçlanabileceği” uyarısında bulunuyor. BM, tahliye planları yapılmadığı takdirde “El-Ubeyd’de sivillerin sıkışıp kalabileceğini” belirtiyor. Bu senaryo, El-Fâşir’de yaşanan kitlesel ölümlerin tekrarlanması riskini doğuruyor.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcıları da HDK’nın Darfur’daki eylemlerine ilişkin “savaş suçu” ve “insanlığa karşı suç” soruşturması yürütüyor. Eğer benzer bir saldırı El-Ubeyd’de gerçekleşirse, HDK’nin ve destekçisi BAE'nin uluslararası izolasyonu derinleşebilir.

ÜLKEYİ İKİYE BÖLEBİLİR

HDK’nın El-Ubeyd’e yönelmesi, Sudan’daki iç savaşın yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Bu sadece bir şehir savaşı değil; ülkenin kuzey-güney ekseninde bölünmesine neden olabilecek bir gelişme. Eğer diplomatik bir müdahale veya ateşkes sağlanmazsa, El-Ubeyd Sudan’daki savaşın en kanlı safhalarından birine sahne olabilir.











