Akrabaların bıçaklı kavgasında kan döküldü

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu dört kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Meydan Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan Çelik ailesi fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf, Samet, Doğan ve Erol Çelik yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Erol Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.