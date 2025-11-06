Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' paneli: Başkan Gülpınar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde, Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumu, Ortadoğu’daki gelişmeler ve “Terörsüz Türkiye” vizyonu ele alındı.

Programa ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenap Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Ahmet Aslan, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali Eroğlu, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Bakır Kama, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: URFA, TÜRKİYE’NİN BARIŞ COĞRAFYASIDIR

Başkan Gülpınar konuşmasında, Şanlıurfa’nın tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki gelişmelerin hem Türkiye’yi hem de Urfa’yı doğrudan etkilediğini belirten Gülpınar, şöyle konuştu:

“İnşallah bundan sonraki süreçte de Urfa’nın önemi çok daha fazla ortaya çıkacaktır. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, özellikle Suriye ile 221 kilometrelik sınıra sahip olmamız, bölgeyi ve ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Bu durum, doğal olarak Urfa’yı ve Urfalıları da doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bizler, bu konuda son derece dikkatli ve hassas bir tutum içindeyiz.”

Türkiye’nin bölgedeki rolünü bir devlet politikası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Gülpınar, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, “Yaşanacak olumlu gelişmeler geçmişin olumsuzluklarını geride bırakarak bize yeni bir vizyon ve yol haritası kazandırsın. Böylece Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şekilde, bölgemizde ve dünyada çok daha güçlü adımlar atabilelim” dedi.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇU”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan trajediye de değinen Başkan Gülpınar, İsrail’in uyguladığı zulmün soykırım boyutuna ulaştığını belirterek şöyle devam etti:

“Gazze’de yaşanan İsrail zulmü artık zulmün ötesinde bir soykırım haline gelmiştir. Bu durum, aynı dine, aynı kültüre ve aynı değerlere sahip kardeşlerimize yapıldığı için bizleri derinden etkilemektedir. Ancak meseleye yalnızca dini açıdan bakmamak gerekir. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanlar da bu sürece karşı çıkmakta ve İsrail’i her platformda lanetlemektedir.”

Ortadoğu’daki savaş ve istikrarsızlık ortamına da dikkat çeken Gülpınar, Türkiye’nin istikrarının bölgesel barış açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Suriye’de 10 yılı aşkın süredir süren iç savaş, Gazze’deki katliamlar, Irak ve Lübnan’daki istikrarsızlık, Yemen’deki açlık ve yoksulluk; aslında bir ateş çemberi içinde yaşadığımızı göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’nin istikrarı her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır” diye ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU, ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR”