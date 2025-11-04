Akrobat baba-kız geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor

Atları çok sevdiğini ve onlarla gösteri yapmanın tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu dile getiren Özcan, şunları kaydetti:





"Atalarımızın izinden giderek tarihimizi yaşatmaya, bunları yeni nesle unutturmamaya çalışıyoruz. Atın üstünde ok atıyoruz, akrobasi hareketleri yapıyoruz, at üstünde kılıç gösterileri sunuyoruz. Kızım benim için çok büyük bir gurur kaynağı. O da 8 yıldır benimle birlikte, çekirdekten yetişti. Önce atlı okçulukla başladı, şimdi bizi de geçti. Boynuz kulağı geçti, şu an at üstünde kızım benden daha iyi akrobasi yapıyor. Bütün gençler hayranlıkla onu izliyor, ben de gurur duyuyorum."