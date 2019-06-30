Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Bozgundan sonra küstah tehdit
AFRİKA

Bozgundan sonra küstah tehdit

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin Giryan’da bozguna uğrattığı darbeci general Halife Hafter’den Türkiye’ye küstah tehditler geldi. Hafter’in sözcüsü el-Mismari, ülke karasularına yaklaşan Türk gemilerini vuracaklarını, hava sahasını Türk uçaklarına kapatacaklarını, şirketlere yaptırım uygulayacaklarını ve Türk vatandaşlarını tutuklayacaklarını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halife Hafter
Halife Hafter

Libya’da Trablus’a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentini kaybeden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Halife Hafter, yaşanılan bozgunun ardından Türkiye’yi suçlamaya çalıştı. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etti.

BOZGUNA UĞRADI

UMH’ye bağlı güçler Hafter’i bozguna uğratarak Giryan’ı ele geçirdi.

Ülkenin doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter, 4 Nisan’da ülkedeki aktörler barış görüşmelerine hazırlanırken, Trablus’u ele geçirmek için sürpriz bir saldırı başlatmış ancak başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler Hafter’in ilerleyişini kısa sürede durdurmuştu. Son olarak UMH’ya bağlı güçler, çarşamba günü Hafter birliklerinin başkentin yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekat noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdiğini açıkladı. UMH birlikleri, Giryan’da, güçlerinin %80’ini kaybeden veya esir veren Hafter unsurlarına ait Birleşik Arap Emirlikleri envanterine kayıtlı her biri 170 bin dolarlık 4 adet Javelin anti-tank füzesi ve diğer ABD menşeili silahlar ele geçirildi.

GEMİLER HEDEF OLACAKMIŞ!

Mismari

Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Hafter cephesi, Türkiye’yi suçlamaya çalıştı. Hafter’in sözcüsü Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Türkiye’yi düşman ilan ederek tehditler savurdu. Mismari, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü söyledi.

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Giryan’da Hafter unsurlarından BAE envanterine kayıtlı javelin füzeleri ve diğer ABD menşeili silahlar ele geçirilmişti.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Mismari, Libya’da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik de yaptırım uygulanacağı dile getirdi. Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığı öne sürülen açıklamada, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki
  • G20 Liderler Zirvesi için Japonya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim kim tarafımdan böyle bir talimat verilmiş bu konuyla ilgili bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş böyle bir talimat, emir varsa şu anda ilgili bir çok arkadaşım burada. Biz onu da inceletiriz. Zaten bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu tedbirleri de alırız” ifadelerini kullandı.
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