|
Dünya

Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor

Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki Bruss'help'in, paylaştığı verilerde, evsizlerin sayısının son sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9 arttığı belirtildi. Evsizlerin sayısı, 7 bin 134 olarak kayıtlara geçti.

14:02 . 29/06/2023 Perşembe
AA
Brüksel

Brüksel

Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki Bruss'help'in, paylaştığı verilerde, evsizlerin sayısının son sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9 arttığı belirtildi.


2022'de evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip 7 bin 134 kişinin tespit edildiği ancak bu sayıya "geçici olarak üçüncü kişilerle kalanlar" ve "tahliye edilmekle tehdit edilenler" gibi yeni kategorilere ait verilerin de eklendiği aktarıldı.


Söz konusu kategoriler olmadan, hayatını sokakta idame ettirenlerin sayısının 6 bin 317 olduğu ifade edildi.


Bu kişilerin yüzde 53,8'inin en az bir yıldır evsiz olduğunu bildirdiği kaydedildi. Hayatını sokakta idame ettirenlerin yüzde 78'inin bekar, yüzde 13'ünün çocuklu ve yüzde 42,7'sinin Belçikalı olduğu aktarıldı.


Gerçek sayı çok daha fazla

Kuruluştan yapılan açıklamada,
"Gerçek durum, elde edilen rakamların gösterdiğinden çok daha vahim. Ancak durumun bir envanterini çıkarmamıza yardımcı oluyor."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Belçika'da art arda yapılan sayımlar, son 14 yılda evsizlerin sayısında istikrarlı artış olduğunu gösteriyor.




#Brüksel
#Belçika
#Evsiz
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akıllı Saatler: Giyilebilir Teknolojinin İncisi