Bu kez de sel vurdu: Gazze'de çadırlar sular altında

İsrail’in tonlarca bomba yağdırdığı ve taş taş üstünde bırakmadığı Gazze’de, yoğun yağış nedeniyle evleri yıkılanların kaldığı çadırları su bastı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Bu nedenle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Çadırına su basan Gazzeli bir babanın feryadı ise yürekleri dağladı.





GERİDE KALAN EŞYALARI DA YOK OLDU

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla Gazze'deki Filistinliler için yaşam koşulları daha da zor hale geldi. Derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, bu sabah başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Gazze'yi etkisi altına alan yağmur nedeniyle Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı su bastı. Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi.





ÇOCUKLAR YALINAYAK

Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı. Yağmur sonrası su basan çadırını gösteren Filistinli bir baba, içeri su dolması nedeniyle sabaha karşı uyanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Filistinli baba, "Bizi bu (çadırı su basması) uykumuzdan uyandırdı. Sabahleyin burada uyuyorduk. Bu sularla sabahlamış olduk" dedi.





EY MÜSLÜMANLAR!

İçinde bulundukları duruma dikkati çeken ve İslam dünyasına seslenen baba, şunları söyledi: "Şu yastığa bakın, çocuk bunun üzerinde uyuyordu. Niye bize şefkat ve merhamet gözüyle bakmıyorsunuz? Çocuklarınızın böyle bir yerde uykudan uyanmasına razı olur musunuz?” Çocuklarınız böyle uyansa…Nereye, kime gidelim? Ben burada uyuyordum, beni burada uyurken su uyandırdı. Şu çocuğa bakın, neden böyle olduk? Neden böyle ey Araplar, ey Müslümanlar?”





900 BİN KİŞİYİ BEKLEYEN TEHLİKE

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, iki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı ağır insani kriz ve yıkım ortamında, yaklaşan tehlikeli fırtına nedeniyle 900 binden fazla yerinden edilmiş kişinin sel riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Filistin Meteoroloji Dairesi, özellikle cuma ve cumartesi günleri için vatandaşlara “vadiler ve alçak bölgelerde ani sel riski, kaygan yollar, kuvvetli rüzgarlar ve görüş mesafesinin azalması” yönünde uyarı yaptı.





ŞEHİR FELÇ OLDU

Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Lakan, “Yaklaşan fırtına son derece tehlikeli. Kanalizasyon sisteminde yaşanan ciddi aksamalar ve yağmur suyu havuzlarının kritik seviyelere ulaşması, kıyı şeridindeki binlerce çadırın su baskınına uğraması ve şehir genelinde geniş çaplı hasar oluşması riskini artırıyor” dedi. Lakan, “Han Yunus’ta 900 binden fazla yerinden edilmiş kişi zor koşullar altında yaşıyor. Belediye, yolların, su ve kanalizasyon şebekelerinin yüzde 85’inden fazlasının yıkıldığı, yaklaşık 15 milyon tonluk molozun kaldırılmadığı trajik bir durumla karşı karşıya” ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının 210 bin metre uzunluğunda yol, 300 bin metre su şebekesi ve 120 bin metre kanalizasyon hattını tahrip ettiğini belirten Lakan, şehrin neredeyse tamamen felç olduğunu söyledi.





İSRAİL ÇADIR GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR

Lakan, “2 bin 200 yağmur suyu giderinden bin 900’ü tamamen tahrip oldu. Kalan giderlerin ve kanalizasyon hatlarının temizliği için Birleşmiş Milletler destekli bir acil durum projesi sürüyor” bilgisini verdi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, Şeridin kuzeyindeki yerinden edilmiş kişilere ait 135 bin çadırdan 125 bininin çöktüğünü ve artık yaşanamaz durumda olduğunu bildirmişti. İsrail ise kış yaklaşırken çoğu barınak ekipmanının Gazze'ye girmesini engellemeye devam ediyor. Ateşkes kapsamında kabul edilen çadırların sadece yüzde 5'inin kıyı şeridine girişine izin verildi.



