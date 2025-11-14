Netanyahu'dan 'Gazze'ye Berlin Duvarı' onayı: İsrail ordusu da şaşkın

İsrailliler, Gazze'yi iki bölgeye ayırmanın, Sarı Hat'tı "Berlin Duvarı"na dönüştüreceğini söylüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni 'Yeni Gazze' ve 'Eski Gazze' olarak ikiye bölme planını kabul etmesi, İsrail ordusunda şaşkınlıkla karşılandı. İsrailli bir askeri kaynak, ABD'nin planının 'Gazze'nin Berlin Duvarı'na dönüşeceğini söyledi.
Haaretz gazetesinin haberinde,
Netanyahu'nun, Washington'un Gazze Şeridi'ni "Yeni Gazze" ve "Eski Gazze" olarak ikiye bölme talebini kabul etmesini
şaşkınlıkla karşıladığı ifade edildi.
Gazetenin haberinde, Yeni Gazze'nin, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Tel Aviv'in çekildiği ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını kapsayan Sarı Hat'tın doğusunda, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde yer alacağı aktarıldı.
"Yeni Gazze'den çekilecekler"
Birinci aşamada, İsrail ordusu tarafından yıkılan Refah kentinin yeniden inşasının yer alacağı, ikinci aşamada ise, aralarında Gazze Şeridi'nin kuzeyinin de bulunduğu Sarı Hat'tın doğusundaki diğer bölgelerin yeniden inşa edileceği belirtilen haberde, yeniden inşanın tamamlanmasının ardından
İsrail ordusunun Yeni Gazze'den çekileceği iddia edildi.
"Gazze'nin Berlin Duvarı olacak"
Haaretz gazetesinin haberinde,
ismi açıklanmayan bir İsrailli askeri kaynağın,
geçici olduğu varsayılan
Sarı Hat'tı "Gazze'nin Berlin Duvarı" olarak nitelendirdiği kaydedildi.
Gazetenin haberinde, planla ilgili olarak bir takvimin bulunmadığı ve uygulamanın yıllarca süreceği ifade edildi.
İsrail güvenlik teşkilatının dışlanmaktan endişe duyduğu ve ABD'nin Hamas'ın kontrolündeki "eski Gazze" ile başa çıkmak için İsrail ordusunu yalnız bırakma niyetinin olduğu aktarılan haberde, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Yeni Gazze'nin yönetimini uluslararası istikrar gücünün devralacağı dile getirildi.
"ABD'nin planları konusunda artan bir belirsizlik var"
Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli askeri yetkililerin, hükümet tarafından güvenlik güçlerinin katılımı olmadan
gizli görüşmelerle onaylanan ABD'nin Gazze'ye yönelik gelecekteki planları konusunda artan bir belirsizlik olduğunu
söylediği aktarıldı.
"İsrail'in hiçbir etkisi yok"
Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisinin, güvenlik yetkililerinin plan hakkındaki görüşlerini ifade etme zorunluğu bulunmadığını belirterek,
"Gazze'de gözlerimizin önünde stratejik hamleler yapılıyor ve bu hamleler ülkenin geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. İsrail'in ve özellikle güvenlik güçlerinin bu süreçte hiçbir etkisi yok."
dediği ifade edildi.
Gazetenin haberinde, ismi belirtilmeyen bir başka İsrailli güvenlik kaynağının da "Genelkurmay Başkanı ve Şin Bet (İsrail Güvenlik Ajansı) başkanlığı makamları önemsiz hale geldi ve güvenlik etkilerini tartışmadan siyasi düzeyde önemli stratejik adımlar atmaları isteniyor." dediği aktarıldı.
"Hamas'ın konumunu zayıflatamıyoruz" itirafı
İsrail ordusunun, Filistinlilerin Eski Gazze'den Yeni Gazze'ye naklini denetleyeceği ancak henüz buna hazır olduğunu göstermediği iddia edilen haberde, Eski Gazze konusunda ise üst düzey güvenlik yetkililerinin,
Hamas'ın bu bölgedeki konumunu zayıflatabilecek herhangi bir etkenin henüz bulunmadığını
vurguladığına işaret edildi.
Haberde, plana dahil olduğu belirtilen eski bir üst düzey güvenlik yetkilisinin,
"Eski Gazze'nin sorumluluğunu almaya kimse hazır değil ve bu da savunma teşkilatının hayal kırıklığına uğraması nedeniyle başa çıkmamız gereken zor bir sorun yaratıyor.
" dediği belirtildi.
İki bölge arasındaki fark, Yeni Gazze'nin İsrail ordusunun iki yıl süren soykırım sırasında yıktığı yerlerin yeniden inşa planına dahil olması, Eski Gazze'nin ise plan dışında kalması olarak gösteriliyor.
Birleşmiş Milletler'e göre, saldırılar sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yüzde 90'ınını yok etti ve yaklaşık 70 milyar dolarlık hasara yol açmasının yanı sıra İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle çoğu hizmet kurumu çöktü ve faaliyetlerini durdurdu.
