Dünya Bu yıl İsviçredeki buzulların yüzde 6sı eridi
AVRUPA

Bu yıl İsviçre’deki buzulların yüzde 6’sı eridi

İsviçre Bilimler Akademisinin (SCNAT) yaptığı araştırmada, iklim değişikliğine bağlı bu yılki hava durumunun buzul erimelerine etkisi incelendi. İsviçre buzulları için 2022’nin “felaket niteliğinde” bir yıl olduğu belirtilen araştırmaya göre, yıl başından bu yana buzulların yüzde 6’sı eridi ve 2003’ten bu yana en fazla buzul erimesi kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bu yıl İsviçre’deki buzulların yüzde 6’sı eridi
Arşiv

İsviçre Bilimler Akademisinin (SCNAT) yaptığı araştırmada, iklim değişikliğine bağlı bu yılki hava durumunun buzul erimelerine etkisi incelendi.

İsviçre buzulları için 2022’nin “felaket niteliğinde” bir yıl olduğu belirtilen araştırmaya göre, yıl başından bu yana buzulların yüzde 6’sı eridi ve 2003’ten bu yana en fazla buzul erimesi kaydedildi.

Bu yıl içinde 3 kilometreküp buzul erirken bu miktar 3 trilyon litre suya tekabül etti.

SCNAT’ın önceki yıllarda yaptığı buzul araştırmalarında yıllık buzul erime oranlarında yüzde 2, “olağanüstü” olarak tanımlanıyordu.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde, 22 Ağustos’ta yayımlanan bir araştırmada, 1931’den 2016’ya kadar Alpler’de 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği açıklanmıştı.

İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına işaret edilen araştırmada, sadece 2010’dan 2016’ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edilmişti.

İsviçre hükümeti, buzul erimelerindeki artışın önüne geçmek için 3,2 milyar İsviçre franklık tedbir paketi hazırlamıştı.

Derbinin hakemi atandı

Derbinin hakemi atandı

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Dünyada bir benzeri daha yok

Dünyada bir benzeri daha yok

Türk mühendisler yaptı: Türkiye tarih yazdı.
Boğazda faciadan dönüldü

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

'Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik kararı verildi.

​Rusya'nın hamlesinin ardından NATO ülkelerine kritik çağrı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Bay Kemal de şehir hastanesi diye çadır açmaya kalktı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.