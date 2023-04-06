Bu yıl zor geçecek

Yahudileşmeye Karşı Mücadele Komisyonu Başkanı Nasr Hedmi, “İşgalciler uzun yıllardır Mescid-i Aksa’nın bulunduğu mekâna bir mabed inşa etmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla tanık olduğumuz tüm olaylar, bu amaca ulaşmak için planlanma ve eylem çerçevesinde olarak değerlendirilir” dedi. 'Bugün olanların gerçekliğini okuyabilmek için, tüm olayların dayandığı stratejinin tamamen farkında olmalıyız.' ifadelerini kullanan Hedmi sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyonist toplumdaki iç bölünmelerden bağımsız olarak hepsi Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek ve egemenlik altına almak konusunda hemfikirler ve bir bütünler. İşgalciler, Arap ve İslam dünyasının sessizliği, dünya kamuoyunun gündeminde Ukrayna savaşının oluşu gibi altın fırsatları sonuna kadar değerlendiriyor. Hamursuz Bayramı sırasında bazı gruplar kurban kesenlere ödül vereceklerini açıkladılar. Geçen yıl kurban kesemediler ama bu sene Kudüslülerin işi daha da zor olacak.”