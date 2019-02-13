Dünya Bücür suçlu bulundu
AMERİKA

El Chapo kimdir? ​'Bücür' suçlu bulundu

'Bücür' suçlu bulundu

Uyuşturucu baronu 'bücür' lakaplı El-Chapo, 11 haftalık duruşmanın ardından suçlu bulundu. Ceza duruşması ileri bir tarihte yapılacak olan Guzman’ın ömür boyu hapis yatması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Joaquin Guzman'ın yakalandığı anlar.
Joaquin Guzman'ın yakalandığı anlar.

ABD’nin New York şehrindeki Federal Mahkeme’de 11 hafta süren duruşması sonrasında jüri Meksikalı Bücür (El Çapo) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ı her konuda suçlu buldu.

İsimleri gizli tutulan Jüri üyeleri, EL Çapo hakkındaki suç örgütünü yönetmek, devam eden bir suç girişiminde bulunmak, ateşli silah kullanımı, ABD’ye yasadışı eroin ve esrar sokmak ve dağıtmak için çeşitli komplo suçlamalarından mahkum etmeden önce uyuşturucu baronunun kaderini belirlemek için beş günden fazla zaman harcadı.

Meksika'da iki kez hapishaneden kaçan Guzman, yaşamının geri kalanını artık ABD’deki demir parmaklıklar ardında sürdürecek.

Guzman hakkındaki karar, 14 eski yardımcısı ve 50’den fazla kovuşturma tanığı 30 dakikalık süreyle eski patronları aleyhine tanıklık yaparken, Guzman lehine sadece bir kişi tanıklık yaptı.

Brooklyn’deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, tarihi bir yargılamaya tanık olurken, tanıkların 1990'lardaki cömert bir yaşam tarzı, otuz yıl süre içinde Guzman’ın Sinaloa Kartelinin liderliğine yükselişi, güvenlik kuvvetlerinden kaçmak için dağlarda geçirdiği 10 yıl ve hapishane kaçışlarının öyküsü duruşmayı izleyenlere adeta bir tarih yaşattı.

Guzman’ın yakın adamlarının ifadelerindeki, kaçış için inşa ettiği bir tünel ağı ve bizzat kendisi tarafından işlediği soğukkanlı cinayetleri dinleyenler dehşete kapıldılar.

Guzman'ı, ‘saplantı noktasına paranoyak’, ‘acımasız uyuşturucu baronu’ olarak tanımlayan tanıklar, karısı ve metreslerinin kullandığı cihazlara dahi casus dinleyici yazılım yükleyecek kadar herkesten şüphelendiği ileri sürüldü.

FBI ajanlarının Guzman’ın IT görevlisine ulaşarak sadece elemanlarıyla iletişimlere değil, aynı zamanda Guzman’ın kendi şifreli görüşmelerini de çözmeyi başarmıştı. Bu bilgiler sayesinde Guzman, okyanus kıyısında saklandığı köyünde bir baskınla yakalanmıştı.

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Savcılar, Guzman’ın örgütünün 328 milyondan fazla kokainle nasıl büyük bir ticaret yaptığını anlatırlarken, duruşma boyunca, AK-47 tüfekleri, el bombaları, roketli el bombaları ve çeşitli baskınlar sırasında keşfedilen diğer silahların yanı sıra, jüri üyelerine ele geçirilen cephane stoğu gösterildi.

Duruşmada, Meksika’daki yaygın yolsuzluklar, ödenen rüşvetten düşük düzeydeki yasaların uygulanmasına kadar mevcut Meksika başkanını ve seleflerini ima eden milyonlarca dolarlık rüşvet ödemeleri iddialarına kadar uzandı.

  • Guzman’ın avukatları savunmalarında, davayı Guzman’a karşı koyan işbirlikçi tanıkların dürüstlüğünü ve karakterlerini baltalamaya harcarken avukatları defalarca Guzman’ı bir günah keçisi olarak nitelendirirken, büyük ortağı Ismael Zambada'nın (El Mayo) serbest bırakılmasına izin verilmesini eleştirdiler.

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