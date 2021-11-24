Dünya Bulgaristanda facia Yanan otobüste 12si çocuk 46 yolcu can verdi
AVRUPA

Bulgaristan'da facia: Yanan otobüste 12'si çocuk 46 yolcu can verdi

İstanbul’a gelen turistleri ülkelerine taşıyan yolcu otobüsünde Bulgaristan Struma Otoyolu’nda yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüste Kuzey Makedonya vatandaşı 12’si çocuk 46 kişi yanarak can verdi. 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, uyurken araçtan bir patlama sesi geldiğini söyledi. Otobüsün bariyerlere çarpıp alev aldığı belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bulgaristanda facia: Yanan otobüste 12si çocuk 46 yolcu can verdi
Yanan otobüste Kuzey Makedonya vatandaşı 12’si çocuk 46 kişi yanarak can verdi. 7 kişi yaralandı.

Bulgaristan’da feci bir kaza meydana geldi. İstanbul’a gezi için gelen Kuzey Makedonya vatandaşlarını taşıyan yolcu otobüsünde, Struma Otoyolu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm aracı sarmasıyla can pazarı başladı.

BARİYERLERE ÇARPIP ALEV ALDI

Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü. NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

ÖLENLERDEN 12’Sİ ÇOCUK

“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12’si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya’daki bir hastaneye kaldırıldı. Otobüsün önceki gün İstanbul’dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan’a giriş yaptığı belirtildi.

Uyurken patlama oldu

  • Yaralı olarak yangından kurtulan yolculardan biri dehşet anları anlattı. Uyuduğu sırada patlama sesi duyduğunu söyleyen yolcu, arka tarafta oturanların camı kırıp dışarı çıkarak yangından kurtulduğunu söyledi.

Bulgaristan'da feci kaza: Otobüsteki 46 yolcu yanarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 17
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NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
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“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti.
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Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.
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Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.
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Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.
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Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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Bulgaristan'da feci kaza: Otobüsteki 46 yolcu yanarak hayatını kaybetti
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Feci kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi..

Esenler’de kalmışlar

Otobüste bulunan yolcuların Esenler’de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Bir süre İstanbul’u gezen yolcular otelde konakladıktan sonra önceki sabah 10.00 sıralarından otelden çıkış yaptılar. Yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye’den başsağlığı

  • Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazası ve huzurevindeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

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