Dünya Bulgaristanda Su-25 savaş uçağı düştü
AVRUPA

Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağının, ülkenin doğusunda iniş sırasında düştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü
Arşiv.

Cumhuriyet Başsavcısı Sözcüsü Siyka Mileva, yaptığı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının ülkenin doğusundaki Bezmer hava üssü bölgesinde eğitim uçuşu sırasında iniş yaparken düştüğünü belirtti.

Mileva, uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

  • Uçağın tamamen yandığını kaydeden Mileva, düşüş nedeninin araştırıldığını vurguladı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinde bulunan 8 adet Su-25 uçağın tamamı 2021 yılında Belarus’ta onarılmıştı.

Rus yapımı eski uçaklar kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden uçakların bakımında güçlüklerle karşılaşıyor.

2021'de Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki uçaklarla ilgili 43 sorun yaşanmıştı.

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