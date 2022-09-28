Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü

Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen Rus vatandaşı sarhoş çıktı: Havalalanındaki pistin yanında uyuyakaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Putin'in seferberlik kararından sonra ülkenin doğusundan Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderilecek olan bir Rus vatandaşının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu belirtilen Rus vatandaşının havaalanındaki pistin yanında uyuyakaldığı görüldü.