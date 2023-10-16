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Dünya

Bütün Gazze tek hastanede

İsrail’in Gazze’de sağlık altyapısını çökertmesi nedeniyle bölgenin tek tedavi noktası olan Şifa Hastanesi’nin gün içinde nüfusu 35 bini geçiyor. Bölgedeki yıkımın son derece fazla olması nedeniyle bütün halk, sağlık hizmeti almaya bu noktaya gidiyor.

Canberk Doğan
04:00 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze.

Gazze.

Ablukadaki Gazze’de gıda, su elektrik gibi sağlık hizmeti de kısıtlı. Bölgedeki sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden 200’ü aşkın Gazzelinin cenazesi gömülemediği için morglarda bekletiliyor. Yetkililer, cenazelerin daha fazla gömülememesi ve açık alanda kalması durumunda Gazze’de kolera vakalarının görüleceği uyarısını yapıyor.

TEDAVİ MALZEMELERİ EVLERDEN

Bölgenin tek sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi’ne tedavi için gelenler hastanede bulunmadığı için bazı sarf malzemelerini de evlerinden getiriyor. Hijyen anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşanan Şifa Hastanesi’nde halk çöpleri toplamakla görevli.

Acil sağlık çalışanı gerekiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, tüm uzmanlık alanlarından gönüllü sağlık ekiplerinin gönderilmesi talebiyle dünya ülkelerine acil yardım çağrısı yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca ülke genelinde "acil kan bağışı" çağrısında da bulundu.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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