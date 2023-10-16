Bütün Gazze tek hastanede

Gazze'nin nerede olduğu, konumu ve haritadaki yeri Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonunu dünyaya duyurmasıyla gündeme geldi. Dünyanın takip ettiği Filistin-İsrail son dakika haberine göre kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. Gazze şerdinde devam eden savaşın gündeme gelmesi ile Gazze nerededir, Gazze konumu, Gazze'nin tarihi gibi bilgiler de merak kazandı. Peki, Gazze nerede, haritadaki konumu nedir? Gazze ne zaman, nasıl kuruldu? İşte ayrıntılar...