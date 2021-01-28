Çad Cumhurbaşkanı adayından seçim öncesi mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ne ziyaret

Çad’da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve şu anda partisinin genel başkanı olan Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü mezunu Malloum Yoboide Djeraki, adayı olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye’ye geldi.

"Bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım"

Mezunu olduğu üniversiteyi ziyaret eden Djeraki, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüştü ardından Selimiye Camii'ni gezdi. Mezunu olduğu üniversiteye cumhurbaşkanı adayı olarak gelmenin kendisi için çok farklı hissettirdiğini ifade eden Djeraki, "Türkiye'yi seviyorum ve burada çok güzel anılarım var. Türkiye ile var olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum. Umuyorum ki buraya bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım" dedi.

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"Devletimizin politikaları bir kez daha anlam kazandı"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerini bu tür görevlere aday olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün 5 binden fazla uluslararası öğrencimizle başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok noktasında Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu görmek mümkün. Bu da bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Devletimizin bu konuda ürettiği politikaların ve YÖK'ün gösterdiği çabaların ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu" ifadelerini kullandı.