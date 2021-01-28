Dünya Çad Cumhurbaşkanı adayından seçim öncesi mezunu olduğu Trakya Üniversitesine ziyaret
AFRİKA

Çad Cumhurbaşkanı adayından seçim öncesi mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ne ziyaret

Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. Djeraki, seçimler öncesi Türkiye’ye gelerek mezunu olduğu üniversiteyi ziyaret etti. "Türkiye'yi seviyorum ve burada çok güzel anılarım var. Türkiye ile olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum. Umuyorum ki buraya bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Çad Cumhurbaşkanı adayı Djeraki, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Çad Cumhurbaşkanı adayı Djeraki, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Çad’da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve şu anda partisinin genel başkanı olan Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü mezunu Malloum Yoboide Djeraki, adayı olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye’ye geldi.

"Bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım"

Mezunu olduğu üniversiteyi ziyaret eden Djeraki, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüştü ardından Selimiye Camii'ni gezdi. Mezunu olduğu üniversiteye cumhurbaşkanı adayı olarak gelmenin kendisi için çok farklı hissettirdiğini ifade eden Djeraki, "Türkiye'yi seviyorum ve burada çok güzel anılarım var. Türkiye ile var olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum. Umuyorum ki buraya bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım" dedi.

"Devletimizin politikaları bir kez daha anlam kazandı"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerini bu tür görevlere aday olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün 5 binden fazla uluslararası öğrencimizle başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok noktasında Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu görmek mümkün. Bu da bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Devletimizin bu konuda ürettiği politikaların ve YÖK'ün gösterdiği çabaların ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de burslu eğitim görmüştü: Somalili Bakan Nur YTB'yi ziyaret etti
GÜNDEM
Türkiye'de burslu eğitim görmüştü: Somalili Bakan Nur YTB'yi ziyaret etti
Abone Ol Google News
Al birini vur ötekine

Al birini vur ötekine

'Apple gizlilik hizmetleri rekabete aykırı.'
Bana inanmayıpadımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.
Yeni bir dönem başlayabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.

Fahiş fiyat artışı olan ürünlere yönelik çağrı.

Son bir metre kaldı

Son bir metre kaldı

​Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.

​Arbede çıktı çok sayıda gözaltı var.
Film değil gerçek

Film değil gerçek

Mardin'de akrabalar arasında silahlı çatışma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.