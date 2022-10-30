Dünya Cadılar Bayramı izdihamı
ASYA

Cadılar Bayramı izdihamı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham yaşandı. Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesinde yaşanan faciada 146 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cadılar Bayramı izdihamı
Güney Kore, cadılar bayramı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen izdihamda 146 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. Yetkililer, Seul’ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore’nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti. İzdihamda 150 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50’sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti. Choi, olay yerine 400’den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon’daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı. Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

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- İlk ön satışlar Şubat'ta olacak- Şubat ayında fiyatı açıklanacak- 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda göreceğiz

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