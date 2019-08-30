Dünya Cammu Keşmirde skandal adım
ASYA

Cammu Keşmir'de skandal adım

Hindu milliyetçisi Modi hükümeti, Cammu Keşmir’e 50 bin memur atamaya hazırlanıyor. Bölgenin özel statüsünün sona erdirilmesi sonrası demografiyi değiştirme hedefinin ilk adımı olacak atamalar ile nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bölgenin bürokrasisinde Hindu ağırlığı artacak. 50 bin memurun aileleriyle birlikte bölgeye taşınması halinde 250 bin kişilik bir nüfus bölgeye yerleştirilecek.

Yeni Delhi Yeni Şafak
Bölgedeki paramilis güçleri
Bölgedeki paramilis güçleri

Cammu Keşmir bölgesinden yaşanmasından korkulan demografi değişimini hayata geçirecek ilk adım işgalci Hindistan yönetimi tarafından atılmaya hazırlanıyor. Yeni Delhi yönetiminin, Cammu Keşmir’in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeren özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgede, on binlerce kişiyi kamuda istihdam etmeyi planladığı bildirildi. Cammu Keşmir dışından atanması beklenen Hindu memurların aileleriyle birlikte 250 bin kişilik bir Hindu nüfus ilk etapta bölgeye yerleşecek. Planın kamu yönetiminde Hindu etkisini artırma ve devamında bölgedeki demografiyi değiştirme hedefinin işaret fişeği olacağı değerlendirilmekte. Cammu Keşmir nüfusunun yüzde 70’i Müslümanlardan oluşuyor.

BOŞ KADROLAR HEDEFTE

Yeni Delhi yönetimince geçen sene Cammu Keşmir Valisi olarak atanan Satya Pal Malik, Srinagar’da düzenlenen konferansta, hükümetin, birkaç ay içinde eyalet genelindeki kamu kurumlarında 50 bin boş kadroyu doldurmayı planladığını belirtti. Malik’in, hükümetin, bölgedeki elma üreticilerine 700 milyon dolarlık desteğe hazır olduğunu belirten sözleri ise bölge halkının tepkisini çekti. Cammu Keşmir halkı, eyaletin özel statüsünün iptal edilmesinin ekonomiyle ilgisi bulunmadığını ve Hindistan hükümetinin saldırgan politikası olduğunu değerlendiriyor.

  • PARAMİLİS ŞİDDETİ
    DOĞRULADI
  • Press Trust of India haber ajansına göre, Malik, konuşmasında, bölgedeki paramilis güçlerin protesto gösterilerinde halka bilye atar tabancayla müdahale ettiğini doğruladı. Malik, Cammu Keşmir’deki durumun yakında normale döneceğine ve eyaletin 10 bölgesinde mobil telefon hizmetlerinin düzeltileceğini de savundu. Bölge 5 Ağustos’tan bugüne dünyadan tecrit edilmiş durumda ve sağlıklı iletişim kurulamıyor.

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