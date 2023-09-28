Cape Town'da şiddetli fırtına 12 can aldı

Şiddetli fırtına, özellikle ülkenin güneybatı kıyılarında can ve mal kayıplarına yol açıyor
Güney yarımküre ülkesinde ilkbahara girilirken görülen şiddetli fırtına, özellikle ülkenin güneybatı kıyılarında can ve mal kayıplarına yol açıyor.
Bu hafta Cape Town'un kayıt dışı yerleşimlerinde meydana gelen iki ayrı olayda sel nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu, 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
-73 milyon dolarlık hasar
Cape Town çevresinde 250 okul sel nedeniyle hasar görürken, 60 okulda eğitime hafta başından beri ara verildi.
Su baskınları nedeniyle Cape Town çevresinde bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.