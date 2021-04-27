Çaresizliğin fotoğrafı: Hindistanlı anne koronadan ölen oğlunu tuktukla taşıdı

Gündem

Keçiören Gümüşdere'de bahar temizliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere’nin Kerçiören kolunda başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Gümüşdere’deki temlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum, çöp ve diğer birikintileri iş makinalarıyla temizleyerek suyun daha berrak akmasını sağlıyoruz. Larvasit ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor, vatandaşımıza daha sağlıklı, daha doğal bir ortam sunuyoruz.” dedi.