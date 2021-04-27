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Dünya Çaresizliğin fotoğrafı Hindistanlı anne koronadan ölen oğlunu tuktukla taşıdı
ASYA

Çaresizliğin fotoğrafı: Hindistanlı anne koronadan ölen oğlunu tuktukla taşıdı

Hindistan’da korona virüs salgını korkunç boyutlara ulaştı. Salgın ile mücadelede çaresizliği, bir annenin koronadan kaybettiği oğlunun cansız bedenini hastaneden tuktukla teslim almasını yansıtan fotoğraflar gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
Çaresizliğin fotoğrafı: Hindistanlı anne koronadan ölen oğlunu tuktukla taşıdı
Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı.

Korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısında rekor artış görülen Hindistan’dan endişelendiren haberler gelmeye devam ediyor. Hindistan mutasyonunun ülkede hızla yayılmasıyla sağlık sistemi çökme noktasına gelirken, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri ambulanslara sığmıyor.

OĞLUNUN CENAZESİNİ TUKTUKLA TAŞIDI

Dün çekilen fotoğraflar, Hindistanlı annenin çaresizliğini ortaya koydu. Uttar Pradesh eyaletinin Varanasi kentinde korona virüs salgınında oğlunu kaybeden anne, ambulans olmadığı için oğlunun cansız bedenini hastaneden tuktukla teslim aldı.

Hindistan’da 17 milyon 636 bin 307 korona vakası görülürken, 197 bin 894 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

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