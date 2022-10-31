Dünya Çekyada Ukraynaya destek gösterisi
AVRUPA

Çekya’da Ukrayna’ya destek gösterisi

Çekya'nın başkenti Prag'da iki gün önce iktidarın Ukrayna yanlısı tutumunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterinin ardından bu kez de Wenceslas Meydan'ında Ukrayna'yı destekleyici gösteri yapıldı. Eski Başbakan ve ANO Partisi Genel Başkanı Andrej Babis karşıtı gösterileriyle tanınan “Demokrasi için bir milyon an” inisiyatifince düzenlenen gösteride, korku ve nefret söylemine karşı çıkılırken, demokratik değerlerin savunulması ve Ukrayna'ya destek vurgusu öne çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Çekya’da Ukrayna’ya destek gösterisi
Çekya

Çekya'nın başkenti Prag'da iki gün önce iktidarın Ukrayna yanlısı tutumunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterinin ardından bu kez de Wenceslas Meydan'ında Ukrayna'yı destekleyici gösteri yapıldı.

Eski Başbakan ve ANO Partisi Genel Başkanı Andrej Babis karşıtı gösterileriyle tanınan “Demokrasi için bir milyon an” inisiyatifince düzenlenen gösteride, korku ve nefret söylemine karşı çıkılırken, demokratik değerlerin savunulması ve Ukrayna'ya destek vurgusu öne çıktı.

Gösteride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da çevrim içi bir konuşma yaptı. Zelenska, ülkesinin kuruluşundan bu yana “en karanlık dönemden geçtiğini” belirterek, savaşta yaşananlara göz yumulmamasını istedi.

Ülkesine verilen destekten ötürü teşekkür eden Zelenska, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını söyledi.

İKTİDAR KARŞITI GÖSTERİLER

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'da yükselen enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji krizi gerekçeleriyle son 2 ayda 3 kez binlerce protestocunun katılımıyla 5 partiden oluşan koalisyon hükümeti karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan göstericiler, Çekya'nın savaşta tarafsız olması gerektiğini savunmuş, iktidara istifa çağrısında bulunmuştu.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.


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