Çekya’da Ukrayna’ya destek gösterisi

Çekya'nın başkenti Prag'da iki gün önce iktidarın Ukrayna yanlısı tutumunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterinin ardından bu kez de Wenceslas Meydan'ında Ukrayna'yı destekleyici gösteri yapıldı.

Eski Başbakan ve ANO Partisi Genel Başkanı Andrej Babis karşıtı gösterileriyle tanınan “Demokrasi için bir milyon an” inisiyatifince düzenlenen gösteride, korku ve nefret söylemine karşı çıkılırken, demokratik değerlerin savunulması ve Ukrayna'ya destek vurgusu öne çıktı.

Gösteride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da çevrim içi bir konuşma yaptı. Zelenska, ülkesinin kuruluşundan bu yana “en karanlık dönemden geçtiğini” belirterek, savaşta yaşananlara göz yumulmamasını istedi.

Ülkesine verilen destekten ötürü teşekkür eden Zelenska, Rusya'nın savaşı kazanamayacağını söyledi.

REKLAM

İKTİDAR KARŞITI GÖSTERİLER

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'da yükselen enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji krizi gerekçeleriyle son 2 ayda 3 kez binlerce protestocunun katılımıyla 5 partiden oluşan koalisyon hükümeti karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan göstericiler, Çekya'nın savaşta tarafsız olması gerektiğini savunmuş, iktidara istifa çağrısında bulunmuştu.