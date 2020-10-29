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Dünya Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor
ASYA

Cephe Azerbaycan ordusunun kontrolünde: Ermenistan güçleri ağır kayıp veriyor

Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ederken, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve füze sistemi yapılan karşı saldırılar ile imha edildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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