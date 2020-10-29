Cephe Azerbaycan ordusunun kontrolünde: Ermenistan güçleri ağır kayıp veriyor Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ederken, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve füze sistemi yapılan karşı saldırılar ile imha edildi.

Haber Merkezi 29 Ekim 2020, 08:20 Son Güncelleme: 29 Ekim 2020, 08:25 AA