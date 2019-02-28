Dünya Cesedin içine bomba yerleştirip saldırı yaptılar
AFRİKA

Cesedin içine bomba yerleştirip saldırı yaptılar

Cesedin içine bomba yerleştirip saldırı yaptılar

Mali'de cesedin içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Bir köyde kaybolan kişiyi saldırıda kullandılar.
Bir köyde kaybolan kişiyi saldırıda kullandılar.

Mali'nin Koro kentinde bir cesede yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

  • Yerel basındaki haberlere göre, merkezdeki Koro kenti yakınlarında bulunan Diankabou beldesine bağlı bir köyde, hayvanlarını aramak için evden ayrılan bir kişi kayboldu. Ailesi, saatler sonra kaybolan kişinin cesedini buldu.

Cesedin içine yerleştirilen patlayıcı, ailesi ve yakınları yaklaştığı sırada infilak etti. Olayda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Benzer bir saldırı hafta sonu Mali'nin komşusu Burkina Faso'da düzenlenmişti. Orduyu hedef alan saldırıda, cesedin içine konulan bombanın patlatılması sonucu iki asker ölmüş, altısı yaralanmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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