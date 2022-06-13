​Cezaevine giren ölü çıkıyor ​

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki hapishaneleri tam bir işkence merkezi. Rasd Suriye İnsan Hakları İzleme Ağı’nın eski tutukluların ifadelerine göre hazırladığı rapor, insanlık dışı uygulamaların boyutunu ortaya koydu. Her hafta onlarca kişi işkenceden, açlıktan veya hastalıktan hayatını kaybediyor. Terörist suçlamasıyla çok sayıda aktivist ve sivile sorgu merkezlerinde zorla itiraf metinleri imzalatılıyor. Evlerine dönenlerin büyük çoğunluğu ise psikolojik sorunlar yaşıyor. Örgüt yönetimi, Kuzeydoğu Suriye’deki projesine karşı çıkan herkesi tutukluyor.

Çok sayıda sivil, aktivist ve bölgedeki Kürtler, sadece “özyönetim” projesine karşı çıktıkları için cezaevine gönderiliyor. 3-4 metre uzunluğunda tabut şeklinde hücrelere konulan insanlar en temel insani ihtiyaçlarından mahrum ediliyor. Günlük verilen sağlıksız yiyecekler sebebiyle hastalananlar ölüme terk ediliyor. Hapishanelerdeki kötü muamele, işkence, tıbbi hizmetlerinden yoksunluğun yüzlerce masum insanın ölümüne sebep olduğu ifade ediliyor.

DÜNYA Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları savaşçı olarak kullanıyor