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Dünya Cezayir Genelkurmay Başkanından seçim çağrısı
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AFRİKA

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan 'seçim' çağrısı

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan 'seçim' çağrısı

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, aday çıkmaması sonucu ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin "gerçekleştirilmesi gerektiğini" söyledi. Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık başvurularının tamamlanması için süre dün akşam doldu fakat İçişleri Bakanlığına adaylık için başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlamadı.

Haber Merkezi AA
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Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, daha önce de dile getirdiği diyalog çağrısına ilişkin "Diyalog girişimi, geçiş dönemi tartışmalarının dışında ciddi ve akılcı olmalı. Çünkü geçiş döneminde, derin ve boş tartışmalarla vakit kaybetmenin anlamı yok." diye konuştu.

Diyalog girişiminin "anayasal çerçevede çözüm arayışı" amacı taşıması gerektiğine işaret eden Salih, "Halkın özgür iradesiyle karar vereceği bir cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, dünkü konuşmasında, "Cezayir'i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur." demişti.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yoğun halk protestoları ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa ettiği Cezayir'de, geçiş dönemine ilişkin tıkanıklık devam ediyor.

Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık başvurularının tamamlanması için süre dün akşam doldu fakat İçişleri Bakanlığına adaylık için başvuru yapan 77 kişiden hiçbiri başvurularını tamamlamadı.

Söz konusu aday adaylarından bazılarının gerekli 60 bin imzayı toplayamadığı için başvurularını tamamlayamadığı bazılarının ise halktan yükselen "boykot" çağrılarının bir neticesi olarak adaylıktan vazgeçtiği belirtiliyor.

Cezayir sokağı ve muhalefetinden boykot çağrısı

Anayasa'ya göre işleyen seçim takvimi uyarınca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da yapılacağının açıklanmasına karşı sivil toplum ve muhalefetten boykot çağrıları yükselmişti.

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Yaklaşık 3 aydır her hafta aralıksız gösterilerine devam eden Cezayirliler, Anayasa'ya göre geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki isimleri "Buteflika döneminin temsilcileri" olarak nitelendirerek seçimlere bu geçici yönetimle gidilmesini reddetmişti.

  • Cezayir'de ordu ve yönetimden seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi çağrısı gelirken, sivil toplum ve muhalefet bir geçiş döneminin ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde fikir beyan ediyor.

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