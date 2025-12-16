Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin AB'ye ilave gümrük vergileri getirdi

Çin AB'ye ilave gümrük vergileri getirdi

17:3216/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal domuz eti ve ürünlerine yönelik yürüttüğü damping (fiyat düşürme) soruşturması sonunda, bu kalemlerde ilave gümrük vergileri getirme kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma sonunda AB'den ithal söz konusu ürünlerin iç pazar değerinden daha düşük fiyatla satıldığı ve bu suretle Çin'in yerli üretimine somut zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada bu sebeple AB'den ithal domuz eti ve ürünlerine 5 yıl süreyle yüzde 4,9 ila yüzde 19,8 ilave gümrük vergisi getirileceği bildirildi.

Pekin yönetimi, Çin Hayvansal Tarım Birliğinin yerli endüstri adına yaptığı başvuruyla 17 Haziran 2024'te damping soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerinde AB ülkelerinden ithal edilen domuz eti ve ürünlerinin fiyatlarının yerli endüstride zarara yol açıp açmadığı incelemeye tabi tutulmuştu.

Soruşturmanın süresi 17 Haziran'da sonuçlanması beklenirken 6 aylığına uzatılmıştı.

Çin'in damping soruşturmasını, AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasının ardından başlatması, Pekin yönetiminin karşı hamlesi olarak yorumlanmıştı.



#Avrupa Birliği (AB)
#Çin
#damping soruşturması
#domuz eti
#gümrük vergileri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?