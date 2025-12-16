Ticaret Bakanlığı ekipleri İstiklal Caddesi'nde fahiş fiyat denetimine çıktı: Toplam 57 milyon lira ceza kesildi

Menteşe, şunları kaydetti:





"Biz bu doğrultuda İstanbul'da 2025 yılında yaklaşık 26 bin 203 restoran, kafe, işletmeyi denetledik. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 18 bin 177 üründe aykırılık tespit ettik. Bu doğrultuda 57 milyon 548 bin 382 liralık idari yaptırım uyguladık. Bu alanda yine bazı ürünlerde özellikle iskender, dönerlerde gramaj zorunluluğu getirdi. Onları takip ediyoruz.





Yani burada vatandaşın listeye baktığında aldanmaması, vatandaşı yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi gerekli. Bu ilk aşama. Bunların akabinde diyelim ki vatandaşımız mağdur oldu. Bu mağduriyetini ALO 175 Tüketici Dayanışma Hattı'na iletebiliyor veya CİMER üzerinden bakanlığımızın dijital platformları var. Haksız fiyat değerlendirme uygulamasıdır, onlar üzerinden bizlere ulaştırabiliyor."



