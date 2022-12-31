Dünya Çin Batıyı ikiye böldü
AVRUPA ASYA

Çin Batı’yı ikiye böldü

Çin’de tedbirlerin azaltılmasıyla artan Kovid-19 vakaları Batı ittifakındaki ülkeleri ikiye böldü. ABD, İspanya ve İtalya, Çin’den gelenlere test zorunluluğu getirirken başını Almanya ve Fransa’nın çektiği Avrupa Birliği’ndeki karar vericiler, Pekin yönetimiyle olan ticari ilişkileri de gözeterek teste gerek olmadığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Çin Batı’yı ikiye böldü
​Çin’de tedbirlerin azaltılmasıyla artan Kovid-19 vakaları Batı ittifakındaki ülkeleri ikiye böldü.

Çin’de Kovid-19 vakalarının artmasıyla ABD, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkelerin, Çin’den gelenlere test zorunluluğu getirmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık yetkilileri konuyu görüşmek üzere önceki gün bir araya geldi. Toplantıdan seyahat kuralları konusunda ortak bir tutum için AB ülkelerinin görüşmeleri sürdürme kararı çıktı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, “Ortak hareket etmeliyiz ve görüşmelerimizi devam ettirmeliyiz” ifadesi kullanıldı. AB’nin sağlık kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de koronavirüsün Çin’de hakim durumdaki Omicron BF.7 varyantının zaten Avrupa’da bulunduğunu belirtti. ECDC’den yapılan açıklamada, “Tetikte kalmaya devam edeceğiz. Gerekmesi halinde acil durum tedbirlerini almaya hazırız” ifadesi kullanıldı.

AB: TESTE GEREK YOK

ECDC uzmanları, Avrupa’da hem hastalık geçmişi hem de aşılamalarla bağışıklığın yüksek olduğunu, bu nedenle Çin’deki vaka artışının Avrupa’yı çok fazla etkilemeyeceğini değerlendirerek, Çin’den gelenlere test zorunluluğunun gerekmediği görüşünü ifade etti.

PEKİN İLE İLİŞKİYİ BOZMAK İSTEMİYORLAR

Kararın arkasında, Almanya ve Fransa’nın, Rusya ile bozulan ilişkilerin ardından benzer bir riski Çin ile ticari ilişkilerde almak istememeleri bulunuyor. AB üyesi İtalya ve İspanya ise AB’nin kararına rağmen Çin’den gelen yolculara test mecburiyeti getirdi, Birlik genelinde de aynı kararın alınmasını talep ediyor.

İTALYA’DAN TEPKİ

  • Geçen hafta içinde İtalya’daki Milano Malpensa Havalimanı’na Çin’den gelen yolcuların neredeyse yarısının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesindeki önlemlerin AB genelinde uygulanması halinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Salgında korkunç bir bilançoyla karşılaşan İtalya gibi AB ülkelerinin çoğunun Şengen Bölgesi üyesi olması dolayısıyla bu ülkelerden birine girenler, sınır kontrolü olmaksızın diğer Şengen ülkelerine geçebiliyor. İtalya, bu nedenle AB genelinde koordineli bir yaklaşım sergilenmesini istiyor.

GEREKİRSE FRENE BASARIZ

Avrupa’da Kovid-19 salgınının hafiflemesinden sonra seyahat kısıtlamalarının neredeyse tamamı kaldırılmıştı. AB Konseyi de 13 Aralık’ta üye ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesinde bulunmuş, gerektiğinde “acil durum frenine” basabileceklerini bildirmişti.,

Çin'den yeni koronavirüs adımı: Belirti göstermeyen vakalar bildirilmeyecek
DÜNYA
Çin'den yeni koronavirüs adımı: Belirti göstermeyen vakalar bildirilmeyecek
Asla çekilmeyecek filmler listesi

Asla çekilmeyecek filmler listesi

​'Bu nasıl liste' diyecekler okusun lütfen.
Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a imza attı.
6lı Masanın ikisi esas dördü teferruat

6'lı Masanın ikisi esas dördü teferruat

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu.
Samimiysen gel bu işi bitirelim

Samimiysen gel bu işi bitirelim

​Kılıçdaroğlu'na anayasa çağrısı​.
Kemal Bey kazanamaz demeyin

Kemal Bey kazanamaz demeyin

​Ahlatlıbel zirvesinde Akşener ikna mı oldu?
EYT'nin ekonomiye dört katkısı

EYT'nin ekonomiye dört katkısı

​Gençlere istihdam kapısı olacak.
Suriye mesaisi

Suriye mesaisi

​'PKK'nın YPG'den farkı olmadığını vurguladık'
Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

​İş dünyası atılan adımdan memnun.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü

​Sinan Ateş'e Ankara'da silahlı saldırı.
Aydın'da restoranda tüp patladı

Aydın'da restoranda tüp patladı

​4'ü kadın 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Güneydoğu Avrupa'da istikrar önemli

Güneydoğu Avrupa'da istikrar önemli

​Karadağ'ın AB üyeliğini destekliyoruz.
Thodex Faruk'un iadesi onandı

Thodex Faruk'un iadesi onandı

​400 bin kişiyi dolandırmıştı.
İzmir'de vinç devrildi

İzmir'de vinç devrildi

​Kazada dört kişi hayatını kaybetti.
Yeniden düzenlendi

Yeniden düzenlendi

​EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

​9 ülkenin büyükelçileri değişti.

Süper Lig'in <br>dikkat çeken ismi veda etti

Süper Lig'in
dikkat çeken ismi veda etti

​Sivasspor'dan neden ayrıldığını basın toplantısında açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.