Çin Batı’yı ikiye böldü

Çin’de Kovid-19 vakalarının artmasıyla ABD, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkelerin, Çin’den gelenlere test zorunluluğu getirmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık yetkilileri konuyu görüşmek üzere önceki gün bir araya geldi. Toplantıdan seyahat kuralları konusunda ortak bir tutum için AB ülkelerinin görüşmeleri sürdürme kararı çıktı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, “Ortak hareket etmeliyiz ve görüşmelerimizi devam ettirmeliyiz” ifadesi kullanıldı. AB’nin sağlık kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de koronavirüsün Çin’de hakim durumdaki Omicron BF.7 varyantının zaten Avrupa’da bulunduğunu belirtti. ECDC’den yapılan açıklamada, “Tetikte kalmaya devam edeceğiz. Gerekmesi halinde acil durum tedbirlerini almaya hazırız” ifadesi kullanıldı.

AB: TESTE GEREK YOK

ECDC uzmanları, Avrupa’da hem hastalık geçmişi hem de aşılamalarla bağışıklığın yüksek olduğunu, bu nedenle Çin’deki vaka artışının Avrupa’yı çok fazla etkilemeyeceğini değerlendirerek, Çin’den gelenlere test zorunluluğunun gerekmediği görüşünü ifade etti.

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PEKİN İLE İLİŞKİYİ BOZMAK İSTEMİYORLAR

Kararın arkasında, Almanya ve Fransa’nın, Rusya ile bozulan ilişkilerin ardından benzer bir riski Çin ile ticari ilişkilerde almak istememeleri bulunuyor. AB üyesi İtalya ve İspanya ise AB’nin kararına rağmen Çin’den gelen yolculara test mecburiyeti getirdi, Birlik genelinde de aynı kararın alınmasını talep ediyor.

İTALYA’DAN TEPKİ

Geçen hafta içinde İtalya’daki Milano Malpensa Havalimanı’na Çin’den gelen yolcuların neredeyse yarısının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesindeki önlemlerin AB genelinde uygulanması halinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Salgında korkunç bir bilançoyla karşılaşan İtalya gibi AB ülkelerinin çoğunun Şengen Bölgesi üyesi olması dolayısıyla bu ülkelerden birine girenler, sınır kontrolü olmaksızın diğer Şengen ülkelerine geçebiliyor. İtalya, bu nedenle AB genelinde koordineli bir yaklaşım sergilenmesini istiyor.

GEREKİRSE FRENE BASARIZ

Avrupa’da Kovid-19 salgınının hafiflemesinden sonra seyahat kısıtlamalarının neredeyse tamamı kaldırılmıştı. AB Konseyi de 13 Aralık’ta üye ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesinde bulunmuş, gerektiğinde “acil durum frenine” basabileceklerini bildirmişti.,