Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Çin Pakistan'ın yer gözlem uydusunu fırlattı

07:5926/04/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Uydunun planlanan konumlarına yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 640'ıncı başarılı taşıma görevi oldu.
Çin'in, Pakistan'ın geliştirdiği, uzaktan algılama özellikli optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "PRSC-E03" uydusu Long March-6 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzaktan algılama özellikli optik yer gözlem uydusu, haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi, kent ve kır planlama, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacak.

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) tarafından, "Pakistan Uzaktan Algılama Kapasitesi-Yer Gözlem Uydusu" (PRSC-EOS) programı kapsamında geliştirilen uydulardan ilki "PRSC-E01" 17 Ocak 2025'te, ikincisi "PRSC-E02" 13 Şubat'ta Çin'den fırlatılmıştı.


#Çin
#PRSC-EO3
#Pakistan
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mayıs ayı temettü dağıtımı: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte temettü dağıtımı yapacak hisseler