Dünya Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti
ASYA

Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

Çin ordusuna ait 5 uçağın, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. Savunma Bakanlığınca yapılan ve ABD'ye ait uçağın rotasının paylaşılmadığı açıklamada Eylül 2020'den bu yana Tayvan hava sahasına giren ilk ABD uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Focus Taiwan'ın haberine göre, Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait gözlem ve savaş uçaklarının, güneybatıdan ülkenin hava sahasına girdiği belirtildi.

Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti: Yetkililerden kınama
DÜNYA
Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti: Yetkililerden kınama

ABD'ye ait uçağın rotası paylaşılmadı

  • Açıklamada, aynı gün, ABD hava kuvvetlerine ait gözlem uçağının da hava sahası yakınından uçtuğu kaydedildi. ABD'ye ait uçağın rotasının paylaşılmadığı açıklamada, Eylül 2020'den bu yana Tayvan hava sahasına giren ilk ABD uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Uçaklara telsizle uyarı yapıldı"

Açıklamada, Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi. Çin, en son 24 Ocak'ta 15 uçakla Tayvan hava sahasını ihlal etmişti.

Çin ABD'nin savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçişini "güç gösterisi" olarak nitelendirdi
DÜNYA
Çin ABD'nin savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçişini "güç gösterisi" olarak nitelendirdi

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

  • Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Çin savaş uçağı düşürüldü iddiası
DÜNYA
Çin savaş uçağı düşürüldü iddiası

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

  • Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
Abone Ol Google News
Çadır kampı su bastı

Çadır kampı su bastı

​Afrin'deki yoğun yağışlar sığınmacılara zor anlar yaşattı.
Zirvede Trabzonspor fırtınası

Zirvede Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı maçı 2-1 kazandı.
İrfan Can KahveciFenerbahçede

İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de

​Milli futbolcunun transferi nefes kesti.
Somali'de<br>bombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

​Patlamanın ardından çatışma çıktı.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Bab ve Azez'de<br>PKK saldırısı

Bab ve Azez'de
PKK saldırısı

10 sivil öldü, 24 kişi yaralandı.
Transferde Mısır krizi

Transferde Mısır krizi

G.Saray'a imza atmıştı, Türkiye'ye gelişi engellendi.
Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

​Mektup götürdüğü köyde bulmuştu...

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

​Siyah beyazlıların genç oyuncusu İtalya'ya gidiyor.

'Türkiye'den Allah razı olsun'

'Türkiye'den Allah razı olsun'

İdlib'deki briket evler 3 milyon kişiye umut oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.