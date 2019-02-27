Dünya Cinayet zanlısı Netflix sayesinde aklanacak
AVRUPA

Netflix sayesinde aklanacak

Cinayet zanlısı Netflix sayesinde aklanacak

Dijital film ve dizi platformu Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan "Making a Murderer"da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, verdiği temyiz hakkı mücadelesini kazandı. 2 ayrı suçtan hüküm giyen Avery, suçsuz olduğunu savunuyordu.

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Steven Avery cinayeti işlediğini reddediyor.
Steven Avery cinayeti işlediğini reddediyor.

Dijital film ve dizi platformu Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan "Making a Murderer"da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, verdiği temyiz hakkı mücadelesini kazandı.

BBC Türkçe'de yer lana habere göre, Wisconsin eyaletinde bir mahkeme, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avery'nin davasını yeniden inceleyecek.

  • Steven Avery, Teresa Halbach isimli genç bir fotoğrafçıyı öldürme suçuyla hapiste bulunuyor.

Çok izlenenen belgesel serisi, Avery'nin işlemediği bir suçtan 18 yıl hapis yatışı ile başlıyor ve Halbach cinayeti ile sonlanıyordu.

Avery, bu ikinci cinayet davasında suçsuz olduğunu savunuyordu.

56 yaşındaki Amerikalı mahkumun, temyiz başvurusu, çakıl ocağında insana ait olduğu düşünülen kemiklerinin bulunması sonrası kabul edildi.

Avery'nin avukatı bu kemiklerin DNA testi yapılmadan aileye verilmesinin, eyalet yasalarına aykırı olduğunu söylüyor.

'Savcılığın teorisi sarsılabilir'

Avukat Kathleen Zellner, davada çok önemli bir delil olabilecek bu kemiklerin, ileri testlerden geçirilmediğini açıkladı.

  • Zellner'a göre eğer bu bulunan kemikler öldürülen kadına ait çıkarsa,savcılığın Halbach'ın Avery'nin mülkünde öldürüldüğü yönündeki teorisi sarsılacak.

Making a Murderer isimli belgesel serisi, Steven Avery'nin merkezinde olduğu hukuki süreç üzerinde şüphe oluşturuyordu.

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