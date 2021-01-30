Çin’de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi Çin'de havalimanında ilginç olay: 30 kilo portakal yediler Çin’de bir havalimanında ek bagaj ücretinden kaynaklı ilginç bir olay yaşandı. 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

Haber Merkezi 30 Ocak 2021, 15:10 Son Güncelleme: 30 Ocak 2021, 15:12 DHA