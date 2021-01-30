Dünya Çinde havalimanında ilginç olay 30 kilo portakal yediler
ASYA

Çin’de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi

Çin'de havalimanında ilginç olay: 30 kilo portakal yediler

Çin’de bir havalimanında ek bagaj ücretinden kaynaklı ilginç bir olay yaşandı. 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Olay, Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi. Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi.

Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.

Çin’de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi

"BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ"

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, “Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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