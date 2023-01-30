Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyaletin güneydoğusundaki Golong Tibet Özerk ilinde, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9 kilometre altında kaydedilen depremin merkez üssü çevresinde kalabalık yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadı.