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Dünya

Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem nedeniyle henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

10:35 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Çin'de şiddetli deprem

Çin'de şiddetli deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü bölgenin kuzeyindeki Aksu ilinin Şayar ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem nedeniyle henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Devlet televizyonu CCTV, deprem anında havaalanında yolcuların tahliye edilmesi, terminalin zemininin sarsılması ve tavan ışıklarının sallanmasının yer aldığı görüntüler yayımladı.


Yer altı kaynakları bakımından zengin bölgede, elektrik şebekesinde, petrol ve doğal gaz üretimi ile petrokimya tesislerinde hasar tespit edilmediği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.



#Çin
#DEPREM
#Sincan Uygur Özerk Bölgesi
2 saat önce
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